Netflix confirma secuela de "K-Pop Demon Hunters"

La película sobre un grupo femenino de K-pop, que persigue monstruos mientras equilibran sus vidas bajo los focos, ha consolidado al k-pop

Las integrantes del grupo musical KPop Demon Hunters, Audrey Nuna (i), Ejae (c) y Rei Ami posando durante la gala anual de los premios Globo de Oro en California.

EFE/ Chris Torres

LOS ÁNGELES.- El gigante del entretenimiento Netflix confirmó este jueves la producción de la secuela de K-Pop Demon Hunters, expandiendo el universo de la película más vista de la plataforma.

La producción, todavía sin fecha de estreno, volverá a correr a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia.

Con KPop Demon Hunters, "Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, generaciones y géneros", indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria.

"Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores", agregó.

La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno de KPop Demon Hunter, que se ha convertido en un éxito en la plataforma, coronándose como la producción más vista de la historia.

"Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia", dijo Appelhans.

Filme

La película sobre un grupo femenino de K-pop, que persigue monstruos mientras equilibran sus vidas bajo los focos, ha consolidado al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La canción Golden, del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final del filme, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % frente a la semana anterior y superando éxitos como Ordinary de Alex Warren o 'Jump', de la banda surcoreana BLACKPINK.

"Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos. Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado y estoy emocionada de mostrárselo. Esto es solo el principio", afirmó Kang.

FUENTE: EFE

