Alejandra Espinoza: "No permitan que nadie les diga lo que pueden o no lograr"

Noche de famosos, antesala de la premiación, llevará a los espectadores tras bambalinas para conocer un poco más sobre cómo las estrellas se preparan para una noche de brillo y música, con entrevistas en tiempo real.

Además reúne presentaciones estelares de Carin León, Marc Anthony, Chino Pacas, Lenny Tavárez, Milo Beat, Nacho, Sergio George, Venesti, Zhamira Zambrano, AB Quintanilla, Dalex, Danny Ocean, Dimelo Flow, Los 2 de la S, Morat y Ryan Castro.

Para esta edición, la cantante y actriz Thalía se une al también intérprete y galán de la televisión Carlos Ponce. Ambos estarán acompañados de la modelo, actriz y presentadora Alejandra Espinoza.

La exreina de belleza, quien ha tenido previamente la oportunidad de ser anfitriona de los Premios Juventud y Premio Lo Nuestro, manifestó en entrevista a DIARIO LAS AMÉRICAS su emoción por poder animar por primera vez los Latin AMAs.

“Estoy muy feliz y emocionada, con un montón de energía. Hace rato que no estoy en un programa así, con público, con gente; y se te va acumulando la energía. Estoy muy emocionada sinceramente”, inició la conversación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Univision (@univision)

Espinoza señaló que parte de su ánimo también se debe a que compartirá en tarima con dos grandes de la industria del entretenimiento latino, con quienes aseguró que disfrutaría no solo de la gran noche sino también de todo el proceso de preparación.

“Estoy contenta también por los compañeros con los que me tocó trabajar en esta ocasión y estoy segura de que la vamos a pasar muy bien”.

Preparación

Para Alejandra los días previos a la premiación son importantes en su preparación, pues considera que, en primer lugar, necesita proyectar al máximo la emoción para que al momento de estar frente al público y las cámaras, esta no le juegue un mal rato.

“Tengo que sacar la emoción que tengo para que no me embargue cuando esté allá”, dijo entre risas.

Sobre cómo lucirá esa noche, explicó que ya ha tenido reuniones con su estilista, con quien está evaluando el vestuario de otras ediciones de los Latin AMAs para definir el look con el que ella debutará en este escenario.

“Estamos haciendo una lista de looks que queremos lograr. No me queda muy claro si es muy formal o informal el estilo que debemos manejar porque no es una gala, pero tampoco puedo irme en short. Así que tenemos que encontrar la línea que vamos a llevar, buscar los diseñadores, establecer si quiero que me hagan un vestido o si se consigue a través de un publicista. Estamos en este proceso que es mi parte favorita porque es cuando más me divierto”.

Acerca de los ensayos, enfatizó que los días de mayor trabajo serán a partir del 20 de abril, cuando todo el equipo se reúna para leer los guiones.

“Hay lecturas de libreto. Y si hubiera ciertos cambios, se ajusta de acuerdo a cómo te sientas cómodo”.

Su marca en los Latin AMAs

Por ser su primera vez como conductora del evento, Alejandra Espinoza reconoce que cada premiación tiene una energía diferente, por lo que no tiene una expectativa clara sobre el público.

Sin embargo, confiesa que esto no será impedimento para disfrutar la noche y dejar su marca.

Aunque no protagonizará ninguna actuación especial, considera que su aporte será la alegría sincera de conectar con el talento latino y el público que lo celebra.

“Creo que cuando uno la pasa bien, el público también se da cuenta y se divierte. Si estás bien, tranquila y disfrutas lo que estás haciendo, al final contagias a la audiencia. Esa es mi misión, siempre contagiar con energía y buena onda lo que estoy haciendo para que la gente pueda sentirlo”.

“Me encantaría decirte que mi aporte sería cantar o bailar, pero eso no está en mi lista de talentos”, añadió, entre risas.

Espinoza reflexionó sobre la importancia de trabajar por los sueños y hacer grandes esfuerzos y sacrificios, pues ha sido esa constancia la que hoy le permite ser imagen de esta premiación.

“Trabajen muy duro por sus sueños, confíen en sus sueños y crean en su grandeza. Soy fiel creyente de que no existe sueño muy grande cuando uno trabaja duro, cuando uno se desvela, no va a fiestas o eventos. Hay que dejar mucho de lado para conquistar los sueños y llegar a lograrlos, pero siempre vale la pena.No permitan que nadie les diga lo que pueden o no lograr en la vida”.

Por último, invitó a sintonizar los Latin American Music Awards.

“No se pierdan los premios el 25 de abril a las 8 pm por Univision, Vix y UniMás”.