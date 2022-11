Alicia Machado confiesa que se siente desilusionada

"Esta historia de anoche en @latingrammys me ha impactado, he llorado desconsoladamente solo de recordar estas últimas semanas en las que me he sentido agotada, desilusionada y sin ganas de seguir haciendo nada", expresó Alicia Machado, al hacer referencia a las declaraciones que dio la cantante cubana Ángela Álvarez, de 95 años, al recibir su Latin Grammy a Mejor nueva artista.

"Dios se presenta de maneras diversas y nos habla a través de sus hijos. Esta señora que Dios la bendiga y no sabe lo oportuna que llega su historia a mi vida. Gracias Dios por tus señales divinas para quienes un día perdemos la esperanza para recuperarla con más fuerza. De hoy en adelante dedicaré mis logros a mi cubana favorita: mi amada e inolvidable abuela Alicia, que siempre estarás conmigo. Te amo, abuela. QEPD", finalizó la actriz, productora y presentadora de 45 años.

Tras compartir su sentir, diversos seguidores enviaron mensajes de motivación a Alicia Machado.

"Te quiero mi reina hermosa. Tu eres chingona", dijo una cibernauta.

"Vamos mi reina, @machadooficial. De batallas sabemos bien, pero de regresar al vuelo muy pocos. Estoy tan seguro que tu vuelo nunca cesa. Arriba guerrera. Te abrazo fuerte", comentó otro seguidor.

"Alicia, todos pasamos por altos y bajos en la vida, pero no hay que darse por vencido. La gente de cualquier manera va a hablar. Tú tienes un corazón enorme, no pierdas la fe. Cuando te sientas con miedo, ora; cuando te sientas triste, ora; y cuando todo salga bien, ora y agradece a Dios por la maravillosa vida", escribió una seguidora.