"Alien: Romulus" se estrena en el primer lugar de las taquillas

Incluyendo 66,7 millones de dólares en exhibiciones internacionales en 49 mercados, “Alien: Romulus” recaudó 108,2 millones de dólares en su debut mundial. The Walt Disney Co., propietaria de 20th Century Studios, se llevó los dos primeros puestos de las listas, con “Deadpool & Wolverine” de Marvel, ahora en su cuarto fin de semana, ocupando el segundo lugar con 29 millones de dólares. La compañía ha sido responsable de un 42% de la recaudación de taquilla en el verano, incluidos los éxitos “Inside Out 2” y “Kingdom of the Planet of the Apes”.