Amal Miami combina cautivador entorno con refinada vivencia culinaria

El panorama culinario del Gran Miami ha alcanzado una dimensión que pocas ciudades pueden igualar, con una oferta cada vez más sofisticada de cocinas internacionales y experiencias gastronómicas de alta gama. La creciente popularidad de la gastronomía de Medio Oriente forma parte de esa evolución, y Amal Miami destaca tanto por su atractivo entorno y sofisticado diseño como por su propuesta culinaria.

El ambiente y el diseño del comedor principal de Amal Miami, en Coconut Grove, crean un elegante espacio de inspiración mediterránea. Diseñado por Studio Munge, el lugar toma elementos de la naturaleza y patrones orgánicos para evocar una sensación de relajación y bienestar.

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Un bar, convertido en atractiva pieza del espacio, está surtido de licores y vinos. Entre los cócteles que vale la pena probar está el Phoenician Connection, una versión sofisticada de la tradicional margarita de jalapeño, con notas ahumadas y de frutos secos, y un borde de Tajín que aporta un toque picante y sabroso.

El Rooftop Oasis, ubicado en el sexto nivel, cuenta con vistas panorámicas de los alrededores y de la bahía de Biscayne.

Amal Miami, al igual que su restaurante hermana en Toronto, es propiedad y está operado por INK Entertainment Group. Su director ejecutivo y fundador, Charles Khabouth, concibió el concepto del restaurante como un homenaje a sus raíces libanesas.

El menú de Amal presenta una interpretación moderna de la cocina libanesa. Bajo la dirección del chef ejecutivo Wissam Baki, la propuesta gira en torno a platos para compartir y a la tradición de hospitalidad de Medio Oriente, con énfasis en ingredientes seleccionados.

Durante nuestra visita, nos ofrecieron el menú de precio fijo de Miami Spice Restaurant Months, que incluye una cena de tres platos por $50 todas las noches, con varios de ellos seleccionados del menú habitual del restaurante. También está disponible un menú de almuerzo de $40, de lunes a viernes, durante septiembre.

El servicio es atento sin resultar invasivo. El personal conoce bien el menú y está dispuesto a explicar los platos y sus ingredientes.

Entradas

El menú de cena de Miami Spice ofrece la posibilidad de elegir entre hummus tradicional, ensalada fattoush, kibbeh o coliflor asada, acompañados de pan pita o una salsa para untar.

Para quienes buscan una entrada más sustanciosa, recomendamos especialmente el Dip Sampler, disponible por un suplemento de $5. Incluye hummus, baba ghanoush, muhammara y pan pita.

La muhammara merece especial atención. Elaborada con pimientos rojos asados al fuego, mezclados con nueces tostadas molidas y una combinación de especias de la casa, y terminada con un toque de melaza de granada agridulce, logra un atractivo equilibrio entre sabores dulces, salados, ahumados y ligeramente picantes.

Otras opciones de entrada incluyen truffle rakakat y pulpo a la parrilla, cada uno disponible por un suplemento de $10.

Platos principales

La cena de Miami Spice incluye la posibilidad de elegir entre Beef Tenderloin, Chicken Tawook, Pistachio Kebab o Branzino.

Elegimos el Pistachio Kebab, elaborado con carne molida de res y cordero, mezclada con una compleja combinación de especias de la casa y pistachos crudos finamente molidos.

La mezcla se moldea y se cocina a la parrilla, permitiendo que los aceites naturales de los pistachos se integren con la carne. El resultado es un kebab jugoso y tierno, con un distintivo carácter a frutos secos.

Se sirve con arroz basmati perfectamente cocido, cubierto con almendras tostadas y acompañado con biwaz, una guarnición clásica libanesa preparada con cebolla cortada en finas láminas, perejil y zumaque, además de tomate y cebolla a la parrilla y un picante chile serrano también a la parrilla.

Asimismo, hay chuletas de cordero por un suplemento de $10. Otra opción es el Skewer Sampler, con un suplemento de $15, que incluye una selección de beef tenderloin, pistachio kebab y chicken tawook, acompañados de biwaz y pan pita.

Postres

La parte dulce del menú mantiene el tema de Medio Oriente, con baklava tradicional servido con helado de vainilla o helado de mastika.

El baklava es un postre de carácter histórico y multicultural, reclamado y disfrutado en numerosas regiones de Medio Oriente, el Mediterráneo, los Balcanes y el Cáucaso. En Amal, sin embargo, su preparación sigue la tradición libanesa: delicadas y crujientes capas de masa filo untadas con mantequilla se superponen y rellenan con pistachos y nueces triturados, aromatizados con canela. Se acompaña con un delicado helado de vainilla.

También hay Date Cake, por un suplemento de $5, recomendado por comensales. El pastel, tibio, suave y esponjoso, está endulzado y aromatizado con dátiles y servido sobre una salsa de butterscotch de textura untuosa. La crema batida y una bola de helado de vainilla aportan mayor riqueza, mientras que una delicada y fina galletita crujiente, similar al caramelo, añade un agradable contraste de texturas.

Amal ha incorporado al panorama gastronómico de Miami un vibrante ambiente y una sofisticada experiencia culinaria de inspiración libanesa y de Medio Oriente. La combinación de un diseño distintivo, un servicio atento y una refinada propuesta gastronómica lo convierte en una interesante adición al panorama culinario de Coconut Grove.

Aunque Amal refleja los precios habituales de restaurantes exclusivos de Miami, el menú de Miami Spice ofrece una excelente oportunidad para conocer los sabores esenciales del restaurante mediante un formato de precio fijo más económico.

Amal Miami

3480 Main Hwy.

Miami, FL

(786) 369-0846

Hay estacionamiento disponible