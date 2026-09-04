viernes 4  de  septiembre 2026
¿Crimen planificado?

Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos

Lindsay Clancy reconoció haber estrangulado a Cora, de 5 años, Dawson, de 3, y Callan, de ocho meses, pero afirmó que sufría "psicosis posparto"

La acusada Lindsay Clancy mira al jurado al concluir el juicio por asesinato en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth en Plymouth, Massachusetts, el 4 de septiembre de 2026.

La acusada Lindsay Clancy mira al jurado al concluir el juicio por asesinato en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth en Plymouth, Massachusetts, el 4 de septiembre de 2026.

AFP
Captura de video tomada de la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts, que muestra a Lindsay Clancy (derecha), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts.

Captura de video tomada de la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts, que muestra a Lindsay Clancy (derecha), la mujer acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts.

EFE
Por Julián Varela

NUEVA YORK — Un juez declaró nulo este viernes el juicio contra una mujer estadounidense que mató a sus tres hijos pequeños, después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime en un caso que puso el foco en la salud mental materna.

Lindsay Clancy, de 36 años, reconoció haber estrangulado a Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, pero afirmó que sufría psicosis posparto, lo que la eximiría de responsabilidad penal.

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Tras siete días de deliberaciones, el jurado de 12 miembros no logró la unanimidad, requisito en este tipo de procesos en Estados Unidos. Un solo miembro del jurado se opuso a declarar a Clancy no culpable por locura.

"En este momento, voy a declarar que el jurado está en punto muerto y voy a declarar nulo el juicio", dijo el juez William Sullivan. Pero antes de emitir la orden, el juez dio tiempo al abogado de Clancy, Kevin Reddington, para que hiciera una apelación en el tribunal supremo estatal, que no tuvo éxito.

Reddinton argumentó en una audiencia de emergencia ante la jueza de la instancia superior, Dalila Argaez Wendlandt, que un miembro del jurado no estaba siguiendo las instrucciones de la deliberación y, por tanto, estaba bloqueando un veredicto que hubiera sido unánime, pero la magistrada falló en su contra.

Minutos después, el juez Sullivan reanudó la sesión y declaró el juicio nulo.

La fiscalía debe decidir ahora si vuelve a juzgar el caso con un nuevo jurado. Clancy permanecerá encarcelada en espera de un posible nuevo juicio.

¿Crimen planificado?

El proceso televisado de cinco semanas contra Clancy, en el que declararon más de 80 testigos y que incluyó días de testimonios desgarradores, ha suscitado un debate en Estados Unidos sobre la salud mental materna.

Clancy se declaró no culpable por razón de locura y afirmó que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos.

Sus abogados dijeron que esto se debía a una supuesta psicosis posparto, una afección que, según los expertos, afecta aproximadamente a una o dos mujeres por cada 1.000 nacimientos.

Los fiscales rechazaron ese argumento y sostuvieron que Clancy había planificado cuidadosamente los asesinatos de sus hijos y que era capaz de comprender las consecuencias de sus actos.

Psiquiatras y personas cercanas a Clancy, así como su esposo del que está separada, estuvieron entre los testigos que declararon sobre su "frágil salud mental" durante el juicio.

Jurado se declara incapaz

La decisión de Sullivan se produjo después de que el jurado de doce personas le expresara esta mañana, por tercera vez en siete días, su incapacidad de ponerse de acuerdo en un veredicto sobre los cargos de Clancy.

"Comunicamos con pesar que no podemos alcanzar una decisión unánime y no vamos a ser capaces de hacerlo", indicó el grupo hoy.

El jurado tenía las opciones de declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, o bien de homicidio involuntario, cargos que implican responsabilidad penal, pero también podía declararla no culpable o absolverla por problemas de salud mental.

Clancy, una antigua enfermera de 36 años, afrontaba tres cargos de asesinato por la muerte por estrangulamiento de sus hijos el 24 de enero de 2023 en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

Tras la declaración de juicio nulo, se espera que Clancy, sobre la que siguen pesando los cargos de asesinato, vuelva a su internamiento psiquiátrico, en el que lleva desde su detención en 2023.

Se abren ahora tres opciones: que la Fiscalía la encause de nuevo, lo que conduce a una repetición del juicio; que la Fiscalía abandone el caso, o que ambas partes lleguen a un acuerdo.

El juez estableció una audiencia el 29 de septiembre para que las partes aborden el futuro del caso.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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