viernes 4  de  septiembre 2026
OBITUARIO

Fallece a los 33 años Carla Jeffery, actriz de Disney Channel

Carla Jeffery, actriz de la trilogía original de películas Zombies falleció a los 33 años; aún se desconoce la causa

La actriz Carla Jeffery en un post en Instagram.&nbsp;

La actriz Carla Jeffery en un post en Instagram. 

Captura de pantalla/ @carlajjeffery
Por Sofía Calvo

Carla Jeffery, estrella de la trilogía original de películas Zombies falleció a los 33 años, según anunció su equipo de representación, encabezado por Carla Alexander.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, a los 33 años de edad", escribió Alexander en el comunicado.

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La noticia del fallecimiento fue publicada por el portal de E! News, entre otros medios especializados en noticias de farándula.

"Durante más de 20 años tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, llena de vitalidad e increíblemente talentosa, cuya sonrisa radiante podía iluminar cualquier habitación", continuó la representante de la actriz.

Aún no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Jeffery, quien también actuó en Good Luck Charlie y Shake It Up.

La actriz de iCarly comenzó su carrera a los 12 años coprotagonizando junto a Mo'Nique su primer papel importante en Phat Girlz, cinta en la que Jeffrey interpretó la versión joven del personaje de la estrella.

"Como Bree en la exitosa franquicia Zombies de Disney, Carla compartió su alegría, su humor y su espíritu radiante con el público de todo el mundo. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla en estos momentos tan devastadores", expresó Alexander.

El comunicado solicitaba privacidad para la familia y los amigos de Jeffrey mientras "lloran esta pérdida inimaginable", y añadía que sería recordada por "su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que irradiaba allá donde iba".

Más allá de interpretar a una animadora en el gran éxito de Disney, el talento de la joven actriz brilló en sus numerosos papeles televisivos a lo largo de las últimas dos décadas, incluyendo actuaciones en series destacadas como Southland, Suburgatory y Crazy Ex-Girlfriend. Asimismo, la fallecida intérprete tuvo una participación memorable como actriz invitada en Curb Your Enthusiasm durante 10 episodios, encarnando a Keysha Black, la hija del personaje de Vivica A. Fox, Loretta Black.

Además de su trabajo ante la cámara, Jeffrey desarrolló una exitosa carrera como actriz de doblaje. Prestó su voz al personaje de Mania en Spider-Man (2020) y retomó el papel de Bree en Zombies: The Re-Animated Series.

Reacciones

Tras conocerse esta lamentable noticia, compañeros de Hollywood de la actriz —oriunda de Houston— han expresado sus condolencias; entre ellos, Chandler Kinney, quien compartió reparto con ella en Zombies.

"Esto no parece real", escribió Kinney en un homenaje en Instagram acompañado de fotos que reflejaban su estrecha amistad durante el rodaje.

"Eras la chica más dulce y radiante; hacías que cada día fuera mejor y más luminoso con tu optimismo contagioso. Me siento muy agradecida de haber conocido tu amor. Voy a echar de menos reírme contigo y verte hacer tu característico split en cualquier pista de baile. Para mí eres una leyenda, y tu legado de llevar alegría y consuelo a personas de todas partes perdurará para siempre. Te quiero muchísimo, CarlaBoo", continuó la actriz de 26 años.

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