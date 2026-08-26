miércoles 26  de  agosto 2026
RESTAURANTES

Elia on the River: Sabores italianos en un entorno al estilo Miami

Desde el momento en que uno entra, queda claro que Elia presta tanta atención al ambiente como a la comida

Restorán Elia, Miami.

Restorán Elia, Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Restorán Elia, Miami.

Restorán Elia, Miami.

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Pulpò, Restorán Elia, Miami.

Pulpò, Restorán Elia, Miami.

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Restorán Elia, Miami.

Restorán Elia, Miami.

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Rigatoni picantes, restorán Elia, Miami.,&nbsp;

Rigatoni picantes, restorán Elia, Miami., 

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Restorán Elia, Miami.

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Restorán Elia, Miami.

Restorán Elia, Miami.

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Fettuccine con trufa, restorán Elia, Miami

Fettuccine con trufa, restorán Elia, Miami

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Tiramisú con pistachos, restorán Elia, Miami

Tiramisú con pistachos, restorán Elia, Miami

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

El romance de Miami con la gastronomía italiana se fortalece cada día. Desde sencillas pizzas y pastas hechas con esmero hasta mercados gourmet y restaurantes con estrellas Michelin, las opciones parecen interminables. Elia on the River ofrece una interpretación contemporánea de sabores italianos en un animado entorno miamense frente al río.

Desde el momento en que uno entra, queda claro que Elia presta tanta atención al ambiente como a la comida. Ubicado en el complejo comercial River Landing, el restaurante ofrece vistas al río Miami y el centro de Miami, con barcos y yates que van y vienen y crean un paisaje de fondo en constante movimiento.

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Propiedad de Aden Hospitality Group, Elia cuenta con la decoración de Saladino Design Studios, y el diseño es uno de los puntos fuertes del restaurante: el romanticismo de la costa italiana reinterpretado a través de una sensibilidad claramente miamense.

El mármol importado que rodea el bar y las áreas de servicio aporta al interior una apariencia elegante y lujosa, mientras que una gran lámpara de araña adquiere especial protagonismo al caer la tarde, cuando el restaurante pasa de la luz del día a un ambiente nocturno.

En el exterior, una pérgola acentuada por vegetación tropical crea un espacio acogedor para comer al fresco, con el río Miami como telón de fondo.

El ambiente se vuelve más animado las noches en que la música en vivo y los DJ toman el control, atrayendo a un público más joven y preocupado por la moda.

El menú se inspira principalmente en el sur de Italia, con influencias costeras presentes en su selección de aperitivos, pastas, pizzas, mariscos, carnes y postres.

Durante la celebración del Miami Spice hasta septiembre, Elia ofrece una cena de tres platos por $65, de domingo a jueves.

Menú

El menú regular comienza con una selección de antipasti que va desde mariscos ligeramente empanizados ($26) y burrata con tomates y especias ($24) hasta la tradicional bruschetta ($16) y el tartar de salmón y atún ($27). Estos platos combinan muy bien con una cerveza italiana o un sabroso Chianti.

El servicio es generalmente atento y profesional, aunque puede volverse menos constante cuando el restaurante se llena durante las noches de mayor actividad.

Una forma más ligera de comenzar es la interpretación contemporánea que hace Elia del polpo. El pulpo a la parrilla ($27) combina un pulpo tierno y ahumado con un cremoso puré de ceci, o garbanzos, aceitunas y notas cítricas y herbales del salmoriglio, una salsa tradicional del sur de Italia.

La selección de ensaladas incluye tomates, cebolla morada, pimientos banana y Parmigiano Reggiano ($18), una ensalada César de Elia con garbanzos ($22) e incluso una ensalada griega con queso feta y pepino ($18). Curiosamente, el aceite de oliva que se sirve en la mesa también procede de Grecia, un pequeño recordatorio de que las influencias mediterráneas del restaurante van más allá de Italia.

La sección Land & Sea ofrece otra sorpresa: chuleta de cerdo Kurobuta ($52), una raza japonesa descendiente de los cerdos Berkshire, junto a opciones más conocidas de la cocina italoestadounidense, como el pollo a la parmesana ($39). Otras opciones incluyen ribeye a la parrilla ($64), New York strip ($56), chuletas de cordero ($54), branzino a la parrilla ($46) y salmón a la parrilla ($38).

Vea el resumen de vídeos sobre Elia aquí.

La selección de pizzas va desde la conocida pepperoni ($24) hasta la más atrevida Truffle Royale, con pera caramelizada y trufa ($32). La Dolce Inferno ($26) combina salami, miel de Calabria, tomates y stracciatella, el suave queso elaborado con cuajada de mozzarella y crema.

Fuimos directamente a las pastas, quizá la sección más estrechamente asociada con la experiencia gastronómica italiana. Los rigatoni picantes ($32), aunque apenas pican, preparados con salsa de vodka calabresa, tomate y albahaca, ofrecen una combinación conocida con un marcado toque del sur de Italia. La salsa estaba bien equilibrada, aunque quienes prefieren la pasta al dente quizá quieran pedir al camarero que la preparen de esa manera.

Los fettuccine con trufa ($64), por su parte, son considerablemente más sustanciosos y combinan el complejo sabor terroso y el aroma boscoso de la trufa con queso Reggiano, puntas de filet y más trufa. El plato ofrece una presencia inconfundible de trufa. Sin embargo, a $64, determinar si vale la pena, en última instancia, es una cuestión de gusto personal.

Los postres continúan con el tema italiano, con gelato y sorbete en sabores que incluyen mango, maracuyá, pistacho, vainilla y chocolate ($13 cada uno), además de la torta della nonna ($18).

El Pistachio Dream, una interpretación creativa del tiramisú ($25), llamó nuestra atención por su toque de pistacho. Para los amantes de este fruto seco, resulta ser una manera satisfactoria de terminar la comida, aunque el pistacho domina en gran medida las notas de café que caracterizan al tiramisú tradicional. El resultado es una interpretación contemporánea que aporta un marcado toque adicional al conocido postre italiano.

Elia on the River logra crear una experiencia que se siente auténticamente miamense, con un menú inspirado en las tradiciones culinarias italianas al que añade sus propios toques contemporáneos. La combinación de un entorno elegante y un ambiente animado le da al restaurante una identidad propia. Para quienes buscan una experiencia italiana con un marcado carácter de Miami, Elia ofrece una atractiva vivencia.

Elia on the River
 1440 NW N River Drive, Suite 195
Miami, FL
Teléfono: (305) 904-4045

Estacionamiento disponible.

Temas
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