Radio y Televisión Martí dedica tres espacios a Enrique Ros, Pedro Roig y la Brigada 2506

La misión de Radio y Televisión Martí es promover la libertad y la democracia mediante una programación objetiva dirigida al pueblo cubano.

El estudio A lleva el nombre de la Brigada 2506.

Ninoska Pérez Castellanón sostuvo que los homenajeados pusieron a Cuba por encima de su bienestar personal y consideró especialmente apropiado que una biblioteca lleve el nombre de Enrique Ros.

Ileana Ros-Lehtinen, excongresista federal e hija de Enrique Ros honró la memoria de su padre.

“La Oficina de Transmisiones a Cuba está en un proceso de renovación, reestructuración y modernización”, explicó Álvaro Alba.

DORAL.- Tres áreas en las que se produce la programación destinada a Cuba llevan desde este viernes los nombres de Enrique Ros, Pedro Roig y la Brigada de Asalto 2506. La decisión vincula el trabajo actual de Radio y Televisión Martí con figuras y episodios fundamentales de la historia del exilio cubano.

Durante una ceremonia celebrada el 4 de septiembre en su sede de Doral, la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB) formalizó la dedicación de la Biblioteca Enrique Ros, el Estudio Multimedia C de Radio Martí–Director Pedro Roig y el Estudio A de TV Martí–Brigada 2506.

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“La Oficina de Transmisiones a Cuba está en un proceso de renovación, reestructuración y modernización”, explicó Álvaro Alba, subdirector de la OCB, en diálogo con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Radio Martí comenzó sus emisiones en 1985 y TV Martí salió al aire cinco años después. La OCB administra además MartíNoticias.com y las plataformas sociales de la institución. Su misión declarada es promover la libertad y la democracia mediante una programación objetiva dirigida al pueblo cubano.

La vigencia de esa labor se mide en el costo que todavía puede tener informar fuera del control estatal dentro de la isla. Durante 2026, el Comité para la Protección de los Periodistas ha documentado interrogatorios, detenciones, decomisos de equipos, condenas de prisión y presiones para abandonar el país contra comunicadores y productores independientes.

“La Oficina de Transmisiones a Cuba está en un proceso de renovación, reestructuración y modernización”, explicó Álvaro Alba. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El edificio de la OCB lleva desde hace más de 20 años el nombre de Jorge Mas Canosa, principal impulsor del proyecto que permitió el nacimiento de Radio Martí. Alba explicó que las nuevas designaciones mantienen ese reconocimiento a quienes contribuyeron a la lucha del exilio y a la defensa de una transición democrática en Cuba.

La biblioteca fue dedicada a Enrique Ros, historiador, escritor y dirigente de la comunidad cubana en Miami. Fundador del Movimiento Demócrata Cristiano de Cuba, participó en la lucha clandestina contra el régimen de Fidel Castro y desarrolló una extensa obra sobre asuntos que habían sido manipulados o excluidos por el relato oficial de La Habana.

Ros publicó casi una veintena de libros sobre la lucha clandestina, la invasión de Bahía de Cochinos, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, las operaciones cubanas en África y la actuación del régimen en América Latina. Para sus investigaciones consultó documentos en los Archivos Nacionales de Estados Unidos y en las bibliotecas presidenciales de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.

Ninoska Pérez Castellón recordó durante el acto que Ros estuvo entre quienes defendieron la creación de una emisora capaz de romper el cerco informativo impuesto en la isla.

“Enrique Ros fue un promotor de Radio Martí. Junto con Jorge Mas Canosa y Diego Suárez fue de los que verdaderamente impulsaron el concepto de que el cubano en la isla tenía que recibir información”, expresó.

Pérez Castellón sostuvo que los homenajeados pusieron a Cuba por encima de su bienestar personal y consideró especialmente apropiado que una biblioteca lleve el nombre del investigador.

“Para mí, al igual que para Ileana, una biblioteca con el nombre de Enrique representa la culminación de lo que debe recibir el pueblo cubano: información verdadera”, afirmó.

También mencionó la investigación con la que Enrique Ros cuestionó la versión oficial sobre la formación médica de Ernesto “Che” Guevara. “Eso era lo que contaba, no lo que decía el régimen”, puntualizó.

Ileana Ros-Lehtinen, excongresista federal e hija del historiador, aclaró que no intervino en la decisión y agradeció el reconocimiento.

“Muchísimas gracias por nombrar la biblioteca en honor de mi padre, Enrique Ros. Yo no tuve nada que ver y estamos muy honrados”, manifestó.

Ileana Ros-Lehtinen, excongresista federal e hija de Enrique Ros honró la memoria de su padre. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Ros-Lehtinen felicitó además a los periodistas de Radio y Televisión Martí “por darle siempre al pueblo esclavizado y oprimido de Cuba la verdad de lo que está pasando”.

“Libertad para los presos políticos. Elecciones. Libertad de ideas”, reclamó antes de concluir con una referencia a una conocida canción de Willy Chirino: “‘Ya viene llegando’, como dijo Willy Chirino”.

El Estudio Multimedia C de Radio Martí recibió el nombre de Pedro Roig, fallecido en Miami en mayo de este año. Abogado, historiador y veterano de la Brigada 2506, dirigió la Oficina de Transmisiones a Cuba entre 2003 y 2010, el periodo más prolongado de un funcionario al frente de la entidad.

Durante su administración se modernizaron las operaciones aéreas para transmitir hacia la isla, aumentó la potencia diurna de Radio Martí y se reforzaron las plataformas digitales y satelitales. La programación también amplió la presencia de opositores, activistas de derechos humanos y representantes de la sociedad civil independiente.

“Pedro Roig transformó Radio y Televisión Martí”, aseguró Alba. “Con él voló el avión que transmitía la señal y fue quien impulsó el desarrollo de internet bajo su administración”.

El estudio A lleva el nombre de la Brigada 2506. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El tercer espacio reconocido fue el Estudio A de TV Martí, que desde ahora lleva el nombre de la Brigada de Asalto 2506. Integrada por unos 1.400 exiliados cubanos, la fuerza desembarcó en Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961 con el objetivo de derrocar al régimen de Castro. La operación terminó dos días después.

La Brigada se convirtió con el paso de los años en uno de los principales referentes históricos de la comunidad exiliada. Para Alba, simboliza “el esfuerzo y el heroísmo de los cubanos que lucharon por una Cuba democrática”.

El subdirector de la OCB señaló que el propósito de las placas también está dirigido a las nuevas generaciones de profesionales que se incorporen a la institución.

“Decidimos honrarlos en este nuevo renacer de Radio y Televisión Martí, para que los jóvenes que vengan a trabajar aquí sepan quiénes fueron y se inspiren en ellos para continuar con nuestra misión”, concluyó.

En la actividad participaron además la senadora estatal Ana María Rodriguez; Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade; Eduardo Zayas-Bazán, director del Museo de la Brigada 2506; Diego Suárez, decano del exilio histórico cubano, periodistas, trabajadores e invitados.