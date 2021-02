Amazon Prime revela tráiler de "Guerra de Likes"

Guerra de Likes cuenta la historia de Raquel Gámez (Blandón) y Cecy Díaz (Paleta), dos glamurosas pero desaliñadas mujeres que son cuestionadas en una estación de policía en la Ciudad de México, después de haber sido arrestadas por desacato y conducta inapropiada en una fiesta en casa. Cada una explica su lado de la historia, que se remonta hasta la preparatoria: cuando eran grandes amigas en la prera, Cecy le hace algo terrible a Raquel, su amistad termina abruptamente y desaparecen de sus vidas.

Ya como adultas, con Cecy siendo una influencer popular y Raquel todavía lidiando con su vida profesional y personal, sus caminos se volverán a cruzar. Para mantener su trabajo, Raquel necesita encontrar una forma de generar una presencia más fuerte en las redes sociales y ve en su vieja amiga una oportunidad, que la llevará a vivir historias divertidas y escandalosas.

La nueva producción de Amazon Original, en asociación con Sony Pictures International Productions y Feel Good Films, fue dirigida por María Ripoll (Ahora o Nunca, Vivir Dos Veces) y también cuenta con las actuaciones de Manolo Cardona (María Magdalena,Narcos), Michelle Rodríguez (Mirreyes Vs. Godínez, LOL: Last One Laughing), Loreto Peralta (No Se Aceptan Devoluciones) y Mauricio “Diablito” Barrientos (LOL: Last One Laughing, Mentada de Padre).

Santiago García Galván (No Sé Si Cortarme Las Venas o Dejármelas Largas) es el productor de la historia de Fax Bahr & Harry Dunn y guión de Bahr & Dunn y Eduardo Cisneros & Jason Shuman.

Guerra de Likes es la segunda película de Amazon Original que se lanza en México después de la reciente y exitosa comedia Locas por el Cambio, y es parte de un catálogo de títulos originales en Latinoamérica que incluye a Diablo Guardián, Un Extraño Enemigo, LOL: Last One Laughing, El Juego de las Llaves, El Presidente, La Jauría, Cómo Sobrevivir Soltero y Pan y Circo.