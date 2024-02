Anaís Duarte, la joven que busca cambiar los estereotipos de Chica Polar

"Porque en los momentos más felices de mi vida siempre has estado tú: @polarpilsen. Y a ti, ¿qué te hace una verdadera chica Polar? #VisualizandoPaMaterializar", escribió Anaís Duarte, quien recibió más de 10 mil Me gusta en la red social.

Un sueño

Pero la receptividad de los cibernautas no se quedó ahí, y la graduada en Comunicación Social aprovechó este alcance para seguir apostando por lo que aún es su sueño: ser la primera Chica Polar con curvas pronunciadas.

"Sueño con ser Chica Polar y quiero que todas las plataformas/universo lo sepa hasta que llegue a mí una propuesta de campaña con la marca", expresó Duarte en X (antiguo Twitter) al mostrar una sesión de fotos con la cerveza Pilsen.

Embed Sueño con ser Chica Polar y quiero que todas las plataformas/universo lo sepa hasta que llegue a mi una propuesta de campaña con la marca pic.twitter.com/NwQFi2ZxJR — Anaís Duarte (@Anaaisduarte_) February 21, 2024

"Hola, soy Anaís Duarte y este es mi casting para ser Chica Polar 2024. Tengo la actitud, la sazón y las ganas de beber. Yo también soy una mujer venezolana que representa la Chica Polar", enfatizó la joven en un video que realizó desde la costa venezolana.

El impacto de la joven venezolana

Ambas publicaciones han sumado más de tres millones de reproducciones e interacciones. Reacciones que fueron de interés para la periodista Shirley Varnagy, quien entrevistó hoy, 22 de febrero, a Anaís Duarte para estrenar la sección Crónicas de peso en su programa radial emitido en Circuito Onda.

"Ayer vi muchos comentarios de personas analizando este tema a nivel de mercadeo y decían eso: 'no sabemos si es broma o no', y yo a uno de los millones de mensajes que me han llegado le dije: 'no es broma. Ustedes de verdad me van a ver en mi valla'; o sea, yo lo visualizo... la verdad es que lo hice con la intensión de que me viera Polar, pero resulta que ha sido toda Venezuela", declaró Duarte en dicha entrevista.

En el encuentro, Varnagy trajo a colación la premisa mencionada al inicio de esta nota: los convencionales estereotipos de belleza femenina.

"Es eso, es decirle a una marca. Siento que parte del comienzo de este mensaje es que ellas pueden ser, pero yo también puedo. Una cosa no es excluyente de otra porque he visto muchos mensajes decirme que 'tú sí eres'... entonces, es como que yo puedo estar en una valla también con ellas y todas las mujeres que consuman el producto", puntualizó Anaís.

"Efectivamente exponerme tanto ha sido un trabajo de años. Siento que más allá de la marca, más allá de la empresa, es algo que yo espero que el mercadeo en Venezuela -como dueña de agencia- abra la mente y entiendan que aquí hay más perfiles, que hay más talentos, que hay más gente que la misma de siempre; que la misma de siempre hace bien su trabajo -y se lo aplaudo-, pero también hay otras personas que son diferentes y que yo no quiero que sea de una manera disruptiva y como que forzada, no. Quiero que se dé de manera natural porque, obviamente, los comentarios negativos hay gente que no está preparada para esto", agregó.

Con esta viralización en redes, que ha despertado el análisis en mercadeo, cabe preguntarse si: ¿Anaís Duarte será la nueva Chica Polar?.

"Anaís, actitud es lo que sobra en estas fotos. Tú eres de esas mujeres venezolanas que representan lo que somos y eso ya te hace una Chica Polar. Queremos conversar contigo, nos pondremos en contacto. ¡Salud por esa!", fue la respuesta de la empresa liderada por Lorenzo Mendoza.