Andrés García otorga 50% de su herencia a Roberto Palazuelos

"Yo le sugerí a él (Andrés García) que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos su familiares, que distribuyera sus bienes porque él sentía que se iba a morir. Entonces, de repente, un día me llegó y me dijo que aquí estaba el testamento. Yo le dije: 'ah, muy bien, ¿Me pusiste de albacea?'. Me dijo que sí", declaró Roberto Palazuelos.

"De repente lo empiezo a leer, y me dejó el 50% de todas sus propiedades", dijo el intérprete de 53 años de edad, quien considera a Andrés García como su segundo padre.

Asimismo, Roberto Palazuelos explicó las decisiones que ha tomado en torno a la herencia.

"Yo de entrada voy a seguir vendiendo sus propiedades para mantenerlo porque Andrés no está trabajando ahorita", aseguró. "Tengo que ponerme las pilas para ahora venderle el castillo", agregó Roberto al asegurar que Andrés García -a sus 79 años de edad- es una persona generosa.

"Él es muy generoso y en ayudar se le va el dinero, pero luego nadie lo quiere ayudar a él", aseveró.

Por otra parte, Roberto Palazuelos indicó que dicha decisión no generó inconformidad por parte de Leonardo García y Sandy Bell, hijo y exesposa de Andrés García, quienes se quedaron con un 10 por ciento, respectivamente.

"Bueno, no es que les haya caído mal. Lo que pasa es que ha habido una desinformación... Leonardo no está enojado, como han dicho muchos medios, simplemente quería que se aclarara. Ahora mismo, Andrés le ha dicho que el castillo está vació, que lo tome, que haga algo y Leonardo no quiere", narró Palazuelos.