martes 18  de  agosto 2026
Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, Wisin y Camilo confirmados para actuar en gala de los Premios Juventud

Los Premios Juventud se transmitirán el 3 de septiembre por las cadenas Univision, UniMás y Galavisión

El cantante colombiano Camilo abrió este sábado su nueva gira en Tenerife, donde ha hablado en una entrevista con EFE sobre sus proyectos y sobre su rol como padre, que va marcar su nuevo disco.

El cantante colombiano Camilo abrió este sábado su nueva gira en Tenerife, donde ha hablado en una entrevista con EFE sobre sus proyectos y sobre su rol como padre, que va marcar su nuevo disco.

EFE/Alberto Valdés

MIAMI.- Los cantantes Ángela Aguilar, Wisin, Camilo y Yandel actuarán en la primera gala en Europa de los Premios Juventud, los galardones anuales de música latina de la cadena estadounidense TelevisaUnivision, que anunció este martes nueve nuevos nombres de su cartel.

La ceremonia se celebrará el próximo 3 de septiembre en el anfiteatro Starlite de Marbella, en el sur de España.

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La mexicana Ángela Aguilar, que regresa al certamen con una versión inédita de 'Cielito lindo', es la más nominada de este grupo, con tres candidaturas: 'Mejor canción mariachi música mexicana', 'Mejor álbum música mexicana' y 'La mezcla perfecta'.

Camilo, ganador de seis premios Latin Grammy y de tres de estos galardones, presentará un lanzamiento mundial. El colombiano compite en las categorías 'La mezcla perfecta' y 'Mejor canción pop'.

Wisin, que ganó dos veces el premio, interpretará un popurrí con 'Saoco', 'Paleta' y 'Gistro Amarillo'. El reguetonero puertorriqueño opta a 'Tropical mix' y a 'Mejor álbum urbano'.

Su antiguo compañero de dúo, Yandel, actuará en formato sinfónico en una presentación exclusiva para esta edición. El artista suma 17 premios y este año compite en 'Álbum del año' y 'Mejor mezcla urbana'.

Otras presentaciones

El mexicano Natanael Cano, exponente de los corridos tumbados y ganador de cinco de estos galardones, estrenará en televisión 'Mar Azul' y 'CR7'. Aspira a 'Mejor canción urbano rhythmic' y a 'Mejor fusión música mexicana'.

Entretanto el español Manuel Carrasco, con más de dos décadas de trayectoria, debuta en la gala con un popurrí de 'Buchito' y 'Oh Si Pudiera' y opta al premio de 'Mejor euro song'.

También se estrena la colombiana Aria Vega, cantautora de Barranquilla conocida como 'La Nena de Quilla', que cantará 'Tototo', 'Cule Poco' y 'Chévere' y compite en 'La nueva generación femenina' y 'Afrobeat latino del año'.

Los otros dos debutantes son grupos de cinco integrantes y comparten la candidatura a 'Grupo o dúo favorito del año'. DND (Do Not Disturb), con miembros de Venezuela, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos, estrenará 'Too Good' y opta también a 'Mejor canción pop'.

Santos Bravos, con integrantes de México, Perú, Brasil, Puerto Rico y Estados Unidos, cantará 'Velocidade' y aspira además a 'La nueva generación masculina'.

Los Premios Juventud se transmitirán el 3 de septiembre por las cadenas Univision, UniMás y Galavisión, las plataformas ViX y YouTube y, en México, por Canal 5

FUENTE: EFE

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