Fallece el escritor japonés de novela negra Keigo Higashino

Esta fotografía de archivo sin fecha, proporcionada por la agencia de noticias japonesa Jiji Press el 27 de julio de 2026, muestra al autor japonés Keigo Higashino en Tokio.

TOKIO.- El escritor japonés de novela negra Keigo Higashino, que ha escrito más de 100 libros, algunos de los cuales han sido llevados al cine y la televisión, ha fallecido a los 68 años de un cáncer, informó este lunes su editorial.

Nacido el 4 de febrero de 1958 en la prefectura de Osaka (oeste), este graduado en ingeniería eléctrica dio sus primeros pasos literarios en 1985 tras recibir el prestigioso premio Edogawa Ranpo.

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Entre sus obras más conocidas traducidas al español destacan La devoción del sospechoso X, Cisne y murciélago, Los milagros de Namiya o Paradox 13.

Higashino "falleció a causa de un cáncer de colon en la madrugada del 23 de julio", declaró la editorial Kodansha en un comunicado.

Popularidad

El exnovelista convertido en político ultraconservador Naoki Hyakuta describió a Higashino en X como un "escritor verdaderamente talentoso".

En China, el fallecimiento del novelista japonés se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en la plataforma de redes sociales Weibo.

A pesar de las volátiles relaciones diplomáticas entre Pekín y Tokio, sus obras han sido muy populares entre los lectores chinos.

"Los milagros de Namiya" vendió más de 10 millones de copias en sus primeros cuatro años en el mercado chino continental, según el portal de noticias chino ifeng.com.

FUENTE: AFP