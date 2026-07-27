lunes 27  de  julio 2026
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"La Odisea" de Christopher Nolan demuestra vigencia en la taquilla norteamericana

Es la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX, ya que Nolan se inspiró en la tradición cinematográfica para esta adaptación moderna

El director británico Christopher Nolan&nbsp;y la productora británica Emma Thomas asisten al estreno mundial de La Odisea en el Odeon Leicester Square de Londres, Reino Unido, el 6 de julio de 2026. La película se estrenará el 17 de julio de 2026.

El director británico Christopher Nolan y la productora británica Emma Thomas asisten al estreno mundial de 'La Odisea' en el Odeon Leicester Square de Londres, Reino Unido, el 6 de julio de 2026. La película se estrenará el 17 de julio de 2026.

EFE/EPA/ANDY RAIN

LOS ÁNGELES.- La última superproducción de Christopher Nolan, La Odisea, se mantuvo en el primer puesto de la taquilla norteamericana en su segunda semana, recaudando 87 millones de dólares adicionales, según estimaciones de la industria publicadas el domingo.

La película de Universal tuvo una "excelente permanencia" en su segundo fin de semana, afirmó el analista de la industria David A. Gross, tras una caída de tan solo el 30% respecto a su debut de 124 millones de dólares.

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El director británico Christopher Nolan y la productora británica Emma Thomas asisten al estreno mundial de La Odisea en el Odeon Leicester Square de Londres, Reino Unido, el 6 de julio de 2026. La película se estrenará el 17 de julio de 2026.
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"Una o dos veces al año, una película se estrena con gran éxito y se mantiene en cartelera durante semanas... La Odisea está demostrando ese tipo de capacidad de permanencia, y Christopher Nolan ya lo ha logrado antes", declaró Gross.

Con 353 millones de dólares adicionales en el extranjero, la película ya ha recaudado 640 millones de dólares en todo el mundo.

Basada en el antiguo poema épico de Homero, la película, con un reparto estelar, narra la historia del héroe Odiseo mientras se enfrenta a un obstáculo tras otro en su camino de regreso a casa tras la Guerra de Troya.

Es la primera película rodada íntegramente con cámaras IMAX, ya que Nolan se inspiró en la tradición cinematográfica para esta adaptación moderna de una de las historias más antiguas de la humanidad.

Matt Damon y Anne Hathaway encabezan el reparto como Odiseo y Penélope, con Tom Holland interpretando a su hijo Telémaco.T

Taquilla

El segundo puesto fue para Moana, la última adaptación con actores reales de Disney de uno de sus éxitos animados.

Recaudó 10,5 millones de dólares adicionales en su tercera semana, alcanzando un total de 102 millones de dólares en Estados Unidos y 125 millones más en el extranjero.

"Disney invirtió 250 millones de dólares en reinventar la película ambientada en el océano, por lo que 'Moana' tendrá dificultades para ser rentable en su recorrido en cines", comentó Variety.

El tercer puesto también fue para Disney y su quinta entrega de la franquicia animada Toy Story.

Recaudó 10 millones de dólares en su sexta semana, superando la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial.

Según Variety, es la película más taquillera del año hasta el momento.

El cuarto puesto fue para Hadestown: El Musical de Bleecker Street, con 9,7 millones de dólares.

Esta adaptación del musical ganador del premio Tony combina dos mitos de la antigua Grecia con temas de amor y lucha de clases, ambientada en la época de la Gran Depresión.

Gross calificó el estreno como "muy bueno para el género".

El quinto puesto fue para Minions & Monsters de Universal, con 9,6 millones de dólares, alcanzando una recaudación global total de 381 millones de dólares.

FUENTE: AFP

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