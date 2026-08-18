Angelique Kidjo es la primera música africana en tener una estrella en Hollywood

Angélique Kidjo actúa en el escenario durante An Evening With Angelique Kidjo en el Museo Grammy el 17 de agosto de 2026 en Los Ángeles, California.

LOS ANGELES.- La cantante africana ganadora del Grammy Angelique Kidjo será homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo la primera artista musical africana en obtener ese reconocimiento.

La artista nacida en Benín tiene una carrera internacional de más de 40 años, y llegó a ser calificada por la revista Time como "la principal diva de África".

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"El extraordinario arte e influencia global de Angelique Kidjo ha inspirado a públicos de distintas generaciones y continentes", dijo en un comunicado la productora del Paseo de la Fama de Hollywood, Ana Martínez.

"Nos enorgullece honrarla como la primera artista africana en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a sus notables contribuciones a la música y la cultura en todo el mundo", agregó.

Ceremonia

La cantante de 66 años estará acompañada en la ceremonia del martes por el actor Willem Dafoe y el productor musical Harvey Mason Jr., ambos estadounidenses.

"Podré ser la primera cantante africana en tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero estoy convencida de que no seré la última", declaró Kidjo a la AFP cuando se anunció la estrella el año pasado.

"Muchos más seguirán y eso me llena el corazón de alegría", expresó entonces.

FUENTE: AFP