Revelan los artistas invitados a la segunda edición del Kenke Fest

MIAMI.- Kenke Fest regresa a Lake Eola Park el 10 de octubre con una segunda edición que busca consolidar al festival como una plataforma cultural para artistas de música hispana independiente y un punto de encuentro para la comunidad migrante.

La programación ya cuenta con la participación confirmada de Mario Duarte, reconocido por su trayectoria al frente de La Derecha; Subcantante, vocalista de Doctor Krápula; Jimena Ángel y Martín Velilla. La organización continúa trabajando en la programación artística y anunciará próximamente muchos más artistas invitados que se sumarán a esta celebración de la música y la cultura hispana en Orlando.

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Proyectos

Esta edición también contará con 14 proyectos musicales en total: diez propuestas emergentes seleccionadas mediante una convocatoria internacional y cuatro artistas invitados con una trayectoria más consolidada. De esta manera, Kenke Fest busca reunir en un mismo escenario a nuevos talentos y artistas con amplia experiencia, ofreciendo al público una programación diversa y de acceso gratuito.

La convocatoria internacional estará dirigida a artistas de música original, sin importar su país de procedencia. Las diez propuestas seleccionadas compartirán escenario con los artistas invitados y recibirán apoyo para cubrir sus tiquetes de transporte y hospedaje, una apuesta con la que la organización busca reducir las barreras económicas que suelen limitar la circulación del talento independiente.

Durante diez horas continuas, el público podrá disfrutar de 14 presentaciones en vivo, con tarima y producción profesional, además de una oferta gastronómica, activaciones de marcas aliadas y una muestra comercial protagonizada por emprendedores migrantes.

La entrada será completamente gratuita y estará abierta a personas de todas las edades.

Kenke Fest busca ofrecer una experiencia cultural accesible y segura en la que las familias migrantes y la comunidad local puedan encontrarse alrededor de la música, celebrar sus raíces y fortalecer su sentido de pertenencia.

Proyecto

Más allá de su programación artística, la segunda edición representa un paso importante en la construcción de Kenke Fest como una plataforma itinerante y global. Con Orlando como base operativa, el proyecto trabaja en un modelo técnico, legal y de producción que pueda replicarse en otras ciudades y países, conectando a la diáspora hispana a través de la música y la cultura.

Esta visión responde a la necesidad de crear espacios de calidad que visibilicen propuestas emergentes, apoyen el desarrollo de los artistas independientes y les permitan llegar a audiencias multiculturales, al tiempo que acercan al público a artistas con una trayectoria consolidada como Mario Duarte, Subcantante, Jimena Ángel y Martín Velilla.

El cartel de artistas invitados aún no está completo. Kenke Fest continúa confirmando nuevos nombres que serán anunciados en las próximas semanas a través de sus canales oficiales.

Para 2026, Kenke Fest espera recibir entre 2.000 y 2.500 asistentes, incluyendo público local, turistas y visitantes provenientes de otros estados y países.

En su primera edición, Kenke Fest recibió a más de 1.200 asistentes en Lake Eola Park durante una jornada de doce horas de música y convivencia familiar. El cartel contó con diez presentaciones en vivo: cuatro proyectos seleccionados mediante convocatoria y seis artistas invitados, entre ellos AlcolirykoZ, Perros Criollos y Kenke. El evento transcurrió sin incidentes y contó con el respaldo de organizaciones como el Consulado de Colombia en Orlando, la Hispanic Chamber of Commerce of Metro Orlando, Mubarak Law y COAMED Foundation.

Con esta segunda edición, el festival reafirma su propósito de convertirse en un espacio de representación, circulación artística e integración para una comunidad que encuentra en la música una forma de mantener vivas sus raíces, incluso lejos de casa.

Información del evento

Fecha: sábado 10 de octubre de 2026

Lugar: Lake Eola Park, Orlando, Florida

Entrada: gratuita

Público: todas las edades

Artistas confirmados: Mario Duarte, Mario Subcantante (Dr Krápula), Jimena Ángel y Martín Velilla

Programación: 14 presentaciones musicales en vivo, gastronomía, activaciones de marcas y muestra de emprendimientos migrantes

Los diez proyectos emergentes que participarán en el festival serán seleccionados mediante una convocatoria internacional y presentarán propuestas de música 100 % original. Los artistas deberán contar con visa y pasaporte vigentes. La información completa sobre los proyectos seleccionados, los nuevos artistas invitados, los horarios de presentación y las actividades del festival será anunciada a través de los canales oficiales de Kenke Fest.