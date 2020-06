Anna Wintour se disculpa por errores con la raza en "Vogue"

El editor en jefe de la revista "Vogue", quien también es director artístico y asesor de contenido global de Conde Nast, no hizo más comentarios el miércoles sobre el correo electrónico obtenido por The Associated Press. Dicha declaración se reveló por primera vez el martes en el New York Post.

El correo acerca de la culpa de Wintour surgió poco después de que Adam Rapoport, el editor en jefe de otro título de Conde Nast, Bon Appetit, renunció después de que apareció una foto de él en color marrón, lo que amplifica la indignación por la forma en que la revista "Vogue" dé argumentos para tratar a los empleados afroamericanos.

El lunes, el principal editor y cofundador del sitio de estilo de vida Refinery29, Christene Barberich, renunció después de que los exempleados se quejaron en las redes sociales de una cultura tóxica y el trato injusto de los miembros del personal afroamericano a lo largo de los años.

Mientras tanto, Samira Nasr fue nombrada el primer editor en jefe afroamericano en los 153 años de historia del bazar estadounidense Harper.

En su correo electrónico, Wintour hizo referencia al "momento histórico y desgarrador" del país después de la muerte de George Floyd y otras personas afroamericanas a manos de la policía, eventos que provocaron ira y dolor en las protestas que se desarrollaron durante más de dos semanas en todo el mundo.

“Quiero comenzar reconociendo sus sentimientos y expresando mi empatía hacia lo que muchos de ustedes están pasando: tristeza, dolor e ira también. Quiero decir esto especialmente a los miembros afroamericanos de nuestro equipo: solo puedo imaginar cómo han sido estos días. Pero también sé que el dolor, la violencia y la injusticia que vemos y de los que hablamos han existido durante mucho tiempo. Reconocerlo y hacer algo al respecto está retrasado”, dijo Wintour a su personal.

Ella pidió que el mensaje sea un "tiempo de escucha, reflexión y humildad para aquellos de nosotros en posiciones de privilegio y autoridad. También debería ser un tiempo de acción y compromisos ”.

Wintour no especificó a qué contenido se refería como ofensivo, o qué pasos se tomarán para rectificar la contratación y aportar un nuevo enfoque creativo.

Ella prometió: “A nivel corporativo, se está trabajando para apoyar a las organizaciones de una manera real. Estas acciones se anunciarán lo antes posible".