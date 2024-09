Anuel AA y Justin Quiles muestran respaldo a Trump en mitin

POLÉMICA Campaña de Trump asegura que puede usar canciones de ABBA, aunque el grupo pide no hacerlo

Tras ello, los conductores recordaron las palabras que dio Anuel AA en dicho evento político.

"Fue surrealista, obviamente (Trump) no tenía idea de quién eran ellos dos; obviamente nosotros sí sabemos y creo que esa es la idea más bien, pero bueno lo que dijo Anuel fue: 'gracias señor presidente por recibirnos aquí... para mí es una verdadera bendición estar aquí. Soy de Puerto Rico y desde que Trump no está, no es un secreto que hemos pasado por muchas cosas como país'. Además, agregó que Trump ha sido el mejor presidente de este mundo y de este país que jamás ha visto en su vida. Así que muy, muy comprometido", acotó uno de los presentadores mexicanos.

"Por su parte, Justin Quiles le agradeció a Trump por decir las cosas como son y no como la gente quiere oírlas, esas fueron las palabras de él. Y la importancia de construir Puerto Rico...", dijo Andrea Meza en el matutino de Telemundo.

Ante la participación de Anuel AA y Justin Quiles, se produjo un debate en redes sociales a favor o en contra de sendos artistas.

" como ya se lo imaginarán, opiniones divididas en las redes sociales", agregó Meza.

"Estamos en un país de democracia y si Anuel y Justin tienen la opinión de que Trump es lo mejor para presidente, es su derecho. Yo me identifico con ellos Trump 2024", "No todos los artistas la gente conocen, dejen el amarillismo... lo más importante es que muchos latinos están con Trump", "Soy puertorriqueña y ellos no son leyendas", son algunos de los comentarios que se leen el cuenta de Instagram de Hoy Día.