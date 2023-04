Anuncian encuentro de cineastas en el sur de Florida

Con proyecciones de premiados cortometrajes y largometrajes de la región, WEG se propone dar a conocer su labor en el séptimo arte.

Durante el fin de semana de los WEG, los asistentes podrán disfrutar de mesas redondas en las que el público dirige conversaciones cara a cara con líderes de la industria cinematográfica, además de fiestas temáticas.

"Los cineastas de nuestras comunidades están contando historias increíbles que queremos amplificar, apoyar y celebrar", dijo Eddy Moon, quien fundó White Elephant Group, en 2013, con los cineastas Ronald Baez y Kevin Ondarza.

"Invitamos a dejar sus nociones preconcebidas de las proyecciones de películas en la puerta metafórica y experimentar las películas desde una perspectiva completamente nueva. "Queremos que el WEG WEEKEND se asemeje a un parque temático en el que siempre hay algo que hacer, aprender y explorar. Invitamos al público a que lo compruebe, conozca y establezca contactos con cineastas y vea de qué vamos", añadió Moon.

Programación

Telling Women's Stories- una proyección y un panel de diálogo digital con voces femeninas, masculinas y queer, que debaten historias femeninas contadas desde perspectivas únicas. El público podrá interactuar con los panelistas a través de una pantalla digital que mostrará preguntas, encuestas y temas expuestos a votación.

Imágenes de obras creadas por el Pioneer Winter Collective serán el centro de un debate sobre el arte de realizar películas sobre la danza.

Una conversación con el equipo de Popcorn Frights Talk sobre el cine de género en el sur de Florida, desde su creación hasta su distribución y proyección. El Popcorn Frights Film Festival fue creado en 2015 por los miamenses Marc Ferman e Igor Shteyrenberg ( director ejecutivo del Miami Jewish Film Festival).

In The Mirror Room se proyectarán varios cortometrajes un número limitado de asistentes serán invitados a una habitación cerrada para experimentar una variedad de cortometrajes del sur de Florida y participar con otros miembros de la audiencia sobre la película.

En VR Room Exhibit se presentarán dos proyectos de realidad virtual galardonados, que los participantes podrán ver a través de auriculares.

Imágenes de Third Horizon, con un enfoque en cortometrajes que son todos selecciones anteriores del Festival de Cine Third Horizon, seguido de una conversación con la directora ejecutiva de la organización, Romola Lucas, y el programador Robert Colom. Third Horizon, con sede en Miami, celebra el cine del Caribe.

WEG Weekend apoya la creencia fundamental del White Elephant Group de que el cine independiente del sur de Florida es una necesidad cultural. El evento también tiene como objetivo promover la diversidad y la inclusión mediante debates con compositores de la bada sonora de dos películas caribeñas sobre la creación de la música para sus películas, así como conversaciones sobre cómo apoyar mejor a las mujeres y a los narradores no binarios y mucho más. Los asistentes también podrán participar en la proyección del largometraje "Sylvie of the Sunshine State", galardonado con el premio Spirit of Slamdance en el Festival de Cine de Slamdance.

Para boletos o más información, visite www.wegweekend.com. Para conocer más sobre White Elephant Group, visite www.wegfilms.com.

FUENTE: REDACCIÓN