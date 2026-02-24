martes 24  de  febrero 2026
PREMIOS

"Ganas con Canas": abuelos bailarines que se robaron el show de de Premio Lo Nuestro

Celina y Filiberto formaron parte de la presentación de Maluma y Kany García con la canción 1+1 en la ceremonia de premios

Los abuelitos bailarines conocidos como Ganas Con Canas deslumbraron en Premio Lo Nuestro 2026

Cortesía / New Concept PR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Celina y Filiberto siguen demostrando que la energía no tiene edad. Los abuelos bailarines conocidos como Ganas Con Canas deslumbraron en la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro 2026 antes de formar parte del show principal de Maluma junto a Kany García con la canción 1+1.

El show contó con una escenografía de una cafetal o finca de recolección de café, donde Celina y Filiberto formaron parte de los bailarines principales robándose el show.

“Estamos muy emocionados de ser parte por segunda vez de Premio Lo Nuestro. El año pasado estuvimos abriendo el show con Will Smith , Thalía y DJ Khaled, y ahora no podemos creer que bailamos junto a Maluma y Kany García. No podemos creer que a nuestros 76 años seguimos cumpliendo nuestros sueños y viviendo al máximo. Estamos muy agradecidos con Univisión y todo el equipo de Premio Lo Nuestro” mencionó Celina Fajardo, quien enfrentó desafíos de salud, como estar 8 meses en silla de ruedas.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 10.39.43
Los abuelitos bailarines conocidos como Ganas Con Canas deslumbraron en la alfombra magenta

Tras ganarse el corazón del público internacional luego de su participación en America’s Got Talent y protagonizar innumerables videos virales en redes sociales, Celina y Filiberto han llevado su carisma a otro nivel, participando en producciones y contenidos junto a artistas de talla mundial como Karol G, Daddy Yankee, Gente de Zona, Ed Sheeran, Marc Anthony, Pitbull, entre otros.

Su presencia fue ovacionada por la audiencia, reafirmando que su impacto trasciende generaciones.

“La edad es solo un número”.

En esta edición de Premio Lo Nuestro también compartieron con diversos artistas como Juanes, Gente de Zona, Carlos Vives, J Balvin, Christian Alicea, entre otros.

“Nos encantó compartir con tantos artistas y estar unidos por la música. Maluma me dijo que era muy bonita y me dio un abrazo gigante”, mencionó Celina.

“A mí, Carlos Vives me dijo que me iba a llevar en su bicicleta”, mencionó Filiberto Padrón, quien también enfrentó el cáncer y ahora tiene un estómago plástico.

A lo largo de su trayectoria, han sido invitados en múltiples ocasiones a programas internacionales de televisión, donde comparten su filosofía de vida y su poderoso mensaje: La edad es solo un número.

Su historia se ha convertido en un símbolo de inspiración, recordándole al mundo que nunca es tarde para soñar, bailar y vivir plenamente.

“Nos sentimos profundamente felices y agradecidos de ser considerados invitados especiales en un evento tan importante. A nuestra edad, poder compartir escenario con grandes artistas y transmitir no solo la alegría del espectáculo, sino la alegría de vivir y la unión a través de la música, es una bendición”, expresaron Celina y Filiberto.

