Aracely Arámbula se une al jurado del reality "Miss Universe Latina"

"Muy feliz de ser parte de un reality que se hace por primera vez en la televisión y que me encanta porque a todas las mujeres nos gustan los certámenes de belleza, nos encanta todo lo que lleva este reality porque hay muchas pruebas de talento, muchos retos", dijo en entrevista a People en Español.

La mexicana señaló que aspira ser una jueza objetiva y flexible.

"Quiero ser una jueza muy objetiva, en el sentido de ver lo mejor de cada participante. Pero no quiero ser tan dura porque yo sé lo que significan los nervios, estar ahí presente. Quiero darles esa confianza, esa tranquilidad, pero sí necesitamos elegir una representante digna que tenga todas las cualidades para llevarse la corona de Miss Universo".

Experiencia en certámenes

La Chule recordó que durante su paso por certámenes de belleza su madre la apoyo en todo momento; sin embargo, también le recordó la importancia de asumir la derrota pues es un entorno competitivo. La intérprete aseveró que estas plataformas fueron importantes en su formación.

"A mí me tocó la fortuna de ser nueve veces reina. Tuve la suerte de que nunca perdí en un concurso. Fue una bendición porque eso me preparó en la vida, me preparó con todo lo que yo soy ahora. Mi madre siempre me decía: ‘Recuerda que cuando entras al concurso hay muchas chicas más bonitas que tú y puedes perder’. Y eso me ayudó, me hizo muy fuerte y tuve la fortuna que siempre gané, entonces yo creo que también es muy mental esto. Tú cuando entras a un concurso entras a ganar y vas con esa dirección. Yo veo a las chicas muy decididas y eso me gusta mucho porque me recuerda cuando yo concursaba".

Arámbula también señaló que uno de los retos más grandes en un reality son los fanáticos, pues las decisiones que toma el jurado no siempre los televidentes la entienden, lo que propicia que en redes sociales se propaguen comentarios indebidos.

"Yo he tenido la suerte que mi Arafamilia, mi club de fans y mis seguidores siempre me han rodeado de palabras bonitas, siempre me han llenado de puras cosas lindas. Soy muy afortunada porque no he tenido gente que me ataque. Yo sé que estoy en un concurso, espero que toda la gente esté de acuerdo conmigo. Y habrá diferentes puntos de vista porque obviamente son muchas chicas y me encantaría que pudieran quedar 10 pero tiene que quedar 1. El público va a entender. Vamos a explicarle".