miércoles 9  de  septiembre 2026
MÚSICA

Arcángel anuncia tres nuevas presentaciones en diciembre para cerrar gira mundial

La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario representa una celebración de las dos décadas de una carrera icónica de Arcángel

Fotografía cedida por 5thphvse donde aparece el cantante Arcángel quien anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.

Fotografía cedida por 5thphvse donde aparece el cantante Arcángel quien anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira 'La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario'.

EFE/5thphvse

SAN JUAN.- El reguetonero puertorriqueño Arcángel clausurará su gira La Última Parada: La 8va Maravilla World Tour con tres espectáculos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, los días 11, 12 y 13 de diciembre próximos, anunciaron este miércoles los productores.

Así, la tierra natal de Austin Santos -Arcángel- será escenario de tres noches especiales en las que el artista celebrará junto a su público una carrera que ha sido fundamental en la evolución de la música urbana latina y en su expansión hacia una audiencia global, resaltaron los productores en un comunicado.

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A su vez, La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario representa una celebración de las dos décadas de una carrera icónica de Arcángel.

Estrella generacional

A través de los años, el exponente boricua ha desarrollado una identidad artística propia y reconocible, convirtiéndose en una figura determinante dentro de la música urbana.

Desde los éxitos que ayudaron a definir una época, entre ellos Ven y pégate, Chica virtual o Pa que la pases bien hasta los himnos que continúan formando parte del repertorio de varias generaciones, su influencia permanece vigente y su capacidad para evolucionar se mantiene intacta.

Esta gira representa un recorrido por la historia musical de Arcángel y, a la vez, una mirada hacia la evolución de un género que ha transformado la cultura popular a nivel internacional.

Más que el cierre de una gira, las presentaciones en la isla ofrecerán la oportunidad de reunir en un mismo escenario la historia, las canciones y los momentos que han acompañado a generaciones de seguidores que Arcángel ha construido durante sus 20 años de carrera.

El espectáculo será producido por Move Concerts y Noah Assad Present.

FUENTE: EFE

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