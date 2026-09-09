Aseguran que el príncipe Harry ha hablado con su padre desde el regreso al Reino Unido

El príncipe Harry, duque de Sussex, llega a Chatham House, en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026, para asistir a la decimocuarta edición de la Conversación de la Fundación de los Juegos Invictus: De la Política a la Práctica, en el marco de las celebraciones del fin de los Juegos Invictus Birmingham 2027.

MIAMI.- Pese a que diversos reportes de medios de comunicación aseguran que el príncipe Harry y el rey Carlos III no han tenido contacto desde que los duques de Sussex regresaron a vivir a Reino Unido con sus hijos, una fuente reveló a la revista People que padre e hijo han hablado.

Según lo expuesto por el magazine, el monarca y príncipe mantuvieron una comunicación vía telefónica durante la primera semana en la que Harry y Meghan volvieron al país con el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5.

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La última vez que Carlos III y su segundo hijo se vieron fue en julio, cuando los duques y los príncipes se reencontraron con el rey y la reina en Highgrove, la residencia campestre privada del monarca.

Carta

El lunes 7 de septiembre que el rey Carlos III había emitido el comunicado debido a las peticiones del entorno de aclarar si el regreso de Harry y Meghan a Reino Unido estaba vinculado a la familia real.

La carta fue emitida por el Lord Chambelán, Lord Benyon, por orden del rey.

"Es bien sabido que en enero de 2020 los duques renunciaron a sus funciones representativas en nombre del Soberano y ya no son miembros activos de la Familia Real. Esta posición, distinta de las funciones estatales y reales que desempeña la Familia Real en activo, y con la libertad personal que les brinda en cuanto a independencia financiera y protección de su privacidad, tal como ellos desean, seguirá siendo plenamente respetada", reza la misiva.