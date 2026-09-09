miércoles 9  de  septiembre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 10 al 18 de septiembre

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

AFP
Por Sofía Calvo

MÚSICA

Kaseya Center

Rosalía llega finalmente a Miami con su Lux Tour el 14 y 16 de septiembre en el Kaseya Center. Más información en: www.kaseyacenter.com.

Lee además
El cantante Ilan Chester recibe el premio al Mejor Álbum Folk en el escenario durante la pretransmisión de la 11.ª edición de los Premios Grammy Latinos en el Mandalay Bay Events Center el 11 de noviembre de 2010 en Las Vegas, Nevada. 
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana
El actor estadounidense posa para la prensa durante el pasado Festival de Cine en Venecia. (EFE)
CELEBRIDADES

Obligan a evacuar mansión de Nicolas Cage por riesgo de colapso

Escena

Arsht Center

Pundonor presenta a la profesora universitaria Claudia Pérez Espinosa, quien tras regresar a las aulas luego de una licencia de salud debe interrumpir su clase constantemente. Del 18 al 20 de septiembre. Entradas en: www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Mindy Salomon

Mindy Solomon presenta al artista cubano radicado en México Ernesto García Sánchez en su cuarta exposición con la galería y su tercera muestra individual. Con su investigación visual sobre la línea y las formas geométricas, Sánchez ofrece una perspectiva renovada de la abstracción, la pintura y la construcción del espacio. La muestra estará disponible hasta el 10 de octubre. Entradas en: www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Los autores Hafeez Lakhani, Ivonne Lamazares y Dan López conversan sobre cómo exploran las complejas relaciones con la ambientación en sus novelas (ambientadas en el sur de Florida, la India, Cuba y otros sitios) y cómo abordan el cruce de fronteras de lengua, identidad y nacionalidad en su obra de ficción. La cita es el domingo 30 de agosto en Books & Books

265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134. Más información en: www.eventbrite.com.

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