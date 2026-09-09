Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La cantante española Rosalía posa en la alfombra de la edición 2024 de la gala del Met, en Nueva York.

Rosalía llega finalmente a Miami con su Lux Tour el 14 y 16 de septiembre en el Kaseya Center. Más información en: www.kaseyacenter.com .

Escena

Arsht Center

Pundonor presenta a la profesora universitaria Claudia Pérez Espinosa, quien tras regresar a las aulas luego de una licencia de salud debe interrumpir su clase constantemente. Del 18 al 20 de septiembre. Entradas en: www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Mindy Salomon

Mindy Solomon presenta al artista cubano radicado en México Ernesto García Sánchez en su cuarta exposición con la galería y su tercera muestra individual. Con su investigación visual sobre la línea y las formas geométricas, Sánchez ofrece una perspectiva renovada de la abstracción, la pintura y la construcción del espacio. La muestra estará disponible hasta el 10 de octubre. Entradas en: www.mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Los autores Hafeez Lakhani, Ivonne Lamazares y Dan López conversan sobre cómo exploran las complejas relaciones con la ambientación en sus novelas (ambientadas en el sur de Florida, la India, Cuba y otros sitios) y cómo abordan el cruce de fronteras de lengua, identidad y nacionalidad en su obra de ficción. La cita es el domingo 30 de agosto en Books & Books

265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134. Más información en: www.eventbrite.com.