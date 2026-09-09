Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 10 al 18 de septiembre
Kaseya Center
Rosalía llega finalmente a Miami con su Lux Tour el 14 y 16 de septiembre en el Kaseya Center. Más información en: www.kaseyacenter.com.
Arsht Center
Pundonor presenta a la profesora universitaria Claudia Pérez Espinosa, quien tras regresar a las aulas luego de una licencia de salud debe interrumpir su clase constantemente. Del 18 al 20 de septiembre. Entradas en: www.arshtcenter.org.
Mindy Salomon
Mindy Solomon presenta al artista cubano radicado en México Ernesto García Sánchez en su cuarta exposición con la galería y su tercera muestra individual. Con su investigación visual sobre la línea y las formas geométricas, Sánchez ofrece una perspectiva renovada de la abstracción, la pintura y la construcción del espacio. La muestra estará disponible hasta el 10 de octubre. Entradas en: www.mindysolomon.com.
Books & Books
Los autores Hafeez Lakhani, Ivonne Lamazares y Dan López conversan sobre cómo exploran las complejas relaciones con la ambientación en sus novelas (ambientadas en el sur de Florida, la India, Cuba y otros sitios) y cómo abordan el cruce de fronteras de lengua, identidad y nacionalidad en su obra de ficción. La cita es el domingo 30 de agosto en Books & Books
265 Aragon Avenue Coral Gables, FL 33134. Más información en: www.eventbrite.com.