Penélope Cruz y Javier Bardem lloran durante ovación en Venecia

La actriz española Penélope Cruz y el actor español Javier Bardem en la alfombra roja de "Bunker", película que compitió en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 8 de septiembre de 2026.

MIAMI.- Penélope Cruz y Javier Bardem son una de las parejas más sólidas de la industria cinematográfica de España y Hollywood. Así lo han demostrado durante los 18 años de relación que tienen. Sin embargo, el amor que se tienen ha quedado plasmado no solo en alfombras rojas, también en diversas películas que han protagonizado con éxito, la más reciente Búnker.

El filme es la décima producción en la que ambos trasladan sus sentimientos a la gran pantalla, y esta vez les ha valido una ovación de quince minutos y treinta segundos en el Festival Internacional de Cine de Venecia .

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En la producción, Cruz, ganadora de un Óscar, y Bardem dan vida a un matrimonio español en crisis que vive en Londres y tienen dos hijos.

"Todo se viene abajo cuando él, arquitecto de profesión, acepta construir un búnker de supervivencia para un multimillonario tecnológico. El encargo abre una brecha entre la pareja tras 17 años juntos, y ella empieza a dudar de sus valores y se acerca al atractivo novelista estadounidense Jeremy Gray, interpretado por Patrick Schwarzenegger", reseña ¡HOLA!.

Ovación

La trama ha encantado en la Mostra de Venecia, lo que provocó que la pareja se alzara con una de las ovaciones más emblemáticas y conmovedoras de la edición.

Ante ello, ninguno de los dos logró contener las lágrimas. Con una discreta mueca, Penélope agradecía al público por el apoyo, al tiempo que intercambiaba demostraciones de afecto con su esposo y el resto del reparto, entre ellos Patrick Schwarzenegger y Paul Dano.

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Por ahora, Bunker se posiciona como la película con mayor acogida de Venecia 2026. Sin embargo, no es la que mayor tiempo de ovación ha tenido en la historia del festival.

En primer lugar está La voz de Hind (The Voice of Hind Rajab), de Kaouther Ben Hania y que logró 23 minutos y 50 segundos de ovación en 2025. Le sigue La habitación de al lado (The Room Next Door), de Pedro Almodóvar y logró 17 minutos de aplausos en 2024. Ambas cintas se llevaron el León de Oro.