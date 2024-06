Ariana Grande estrena videoclip de "The Boy Is Mine"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande)

El estreno de la producción también estuvo acompañado por el debut televisivo en The Tonight Show, de Jimmy Fallon.

“The boy is mine aparece en el nuevo álbum aclamado por la crítica de Ariana Grande, Eternal Sunshine, que debutó en el puesto número uno del Billboard 200, que representa el sexto álbum número uno de la artista. El disco también incluye éxitos certificados por la RIAA Platino como Yes, and? y We can’t be friends (wait for your love), ambos sencillos debutaron en el puesto número uno del Billboard Hot 100", destacó el sello Universal Music en un comunicado.

Desde su lanzamiento en YouTube, el 7 de junio, el videoclip cuenta -hasta la fecha- con casi 10 millones de reproducciones en la plataforma.