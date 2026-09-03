jueves 3  de  septiembre 2026
SUCESOS

Arrestan a sospechosos del asesinato de músico mexicano y su familia

La Fiscalía señaló que uno de los sospechosos, identificado como Diego Sebastián “N”, era socio del músico. El hombre fue detenido como posible autor del homicidio múltiple

Jonathan Meléndez, productor musical y tecladista de la banda Camilo Séptimo.&nbsp;

Jonathan Meléndez, productor musical y tecladista de la banda Camilo Séptimo. 

Captura de pantalla/Instagram/camiloseptimomx
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Autoridades mexicanas han detenido a dos sospechosos vinculados al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista, compositor y productor musical, integrante de la banda Camilo Séptimo; su esposa, con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y una mujer de 21 que trabajaba en la casa de la familia, según informó la Fiscalía en un comunicado.

El hecho ocurrió en un apartamento de una zona residencial de Atizapán de Zaragoza, y las víctimas fueron encontradas el martes 1 de septiembre a las 23:50 p.m., hora local.

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En la propiedad también fue hallado un niño de seis años con vida y sin signos de violencia. La mascota de la familia también fue asesinada.

“Dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas”, dijo la Fiscalía en un comunicado en el que destacaron que la menor y otras dos víctimas fueron asesinadas con impactos de bala.

Presuntos responsables

La Fiscalía señaló que uno de los sospechosos, identificado como Diego Sebastián “N”, era socio de Meléndez. El hombre fue detenido y se maneja la hipótesis de que es el autor del homicidio múltiple.

Las autoridades también detuvieron a Gerardo “N”, a quien se le acusa de haber participado en los hechos.

"Las autoridades establecieron que los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó las detenciones y señaló que uno de los sospechosos era socio de una de las víctimas y que 'presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio'", reseñó CNN.

Duelo

Tras hacerse público el asesinato de Meléndez y su familia, la agrupación mexicana Camilo Séptimo emitió un comunicado en el que se unían al duelo y enviaban condolencias a los allegados de las víctimas.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido hermano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, Honas. Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, reza el mensaje.

“Acompañamos con todo nuestro cariño a su familia, amigas y amigos en este momento de enorme tristeza. Comunicamos también nuestro pésame a la familia de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos. Valoramos el esfuerzo y la labor profesional de la Fiscalía del Estado de México para el esclarecimiento de los hechos. En memoria de Honas, su esposa Ana Paula y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

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