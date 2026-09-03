jueves 3  de  septiembre 2026
OBITUARIO

Muere a los 70 años Cassandra Wilson, la cantante que revolucionó el jazz

Wilson se convirtió en una de las cantantes de jazz más importantes, gracias a álbumes como Point of View (1986), Blue Skies (1988) y, sobre todo, New Moon Daughter (1995)

La vocalista de jazz estadounidense Cassandra Wilson en MusiCares Person of the Year en Los Ángeles, California, EE. UU., el 6 de febrero de 2009. &nbsp;

La vocalista de jazz estadounidense Cassandra Wilson en MusiCares Person of the Year en Los Ángeles, California, EE. UU., el 6 de febrero de 2009.

 

EFE/EPA/PAUL BUCK

LOS ÁNGELES.- La cantante y compositora de jazz Cassandra Wilson, famosa por revolucionar el jazz fusionando el blues, el folk, el country y el pop, falleció a los 70 años de edad en su natal Jackson, Misisipi (EE.UU.).

El forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard, informó a la cadena de televisión WLBT de Mississippi que Wilson falleció el martes por la mañana, pero no aportó detalles del deceso.

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Famosa por su profunda voz de contralto, Wilson se convirtió en una de las cantantes de jazz más importantes de los años 80 y 90, gracias a álbumes como Point of View (1986), Blue Skies (1988) y, sobre todo, New Moon Daughter (1995), que ganó el Grammy a Mejor Interpretación Vocal de Jazz.

Huella en el jazz

En 2009 ganó otro Grammy más gracias a Loverly, con el que regresó al jazz tradicional a través de una reinterpretación de estándares clásicos del jazz y el blues.

Proveniente de una familia musical, su padre, Herman Fowlkes Jr., era contrabajista y guitarrista de jazz, además de maestro de música, y fue una figura clave en la escena de jazz y rhythm and blues de Jackson, donde llegó a grabar junto al músico de blues Sonny Boy Williamson.

De niña comenzó a tocar el piano y la guitarra, posteriormente inició su carrera profesional como cantante de folk a mediados de los años 70, actuando en clubes cerca de Millsaps College, antes de involucrarse con el rock y el rhythm and blues.

En 1982 se mudó a Nueva York, donde se unió al colectivo M-Base, liderado por el saxofonista Steve Coleman, y grabó varios álbumes junto a él a mediados de los años 80.

Wilson además fue telonera de Miles Davis y realizó giras con Wynton Marsalis.

FUENTE: EFE

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