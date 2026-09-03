Fallece Gloria Steinem, periodista y leyenda del feminismo, a los 92 años

MIAMI.- La periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem falleció a los 92 años en su hogar de Nueva York. La información fue confirmada por el entorno de la leyenda del activismo feminista a través de un comunicado emitido en el perfil de Instagram de Steinem, sin especificar la causa del deceso.

"Ayer, Gloria Steinem falleció pacíficamente en su hogar de la ciudad de Nueva York, rodeada de algunas de las muchas personas que la querían. El casi siglo de vida de Gloria fue una vida bien vivida; ella siguió luchando por la igualdad hasta el último momento", inicia el mensaje.

"El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás y hacer que se sintieran vistos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo dieron a las personas permiso para mostrarse tal como son realmente. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor".

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El comunicado explica que en los últimos años la activista se dedicó a compartir sus causas y escribir, además de recibir en su casa a invitados con los que desarrollaba la iniciativa Círculos de Conversación, la cual solicitó que se mantenga pese a su partida.

"Como escribió Gloria en su próximo libro, *An Unexpected Life* (Una vida inesperada): 'Llevo más de cincuenta años viviendo en esta casa, en habitaciones que han sido testigos de vidas anteriores a la mía y que conocerán otras después de que yo me haya ido'. Este libro, junto con su compromiso de convertir su hogar en un centro para los movimientos de justicia social, son algunos de los muchos regalos que Gloria ha ofrecido al mundo, con la esperanza de que generen un efecto multiplicador en las generaciones venideras. Gloria solía citar el dicho: 'El aleteo de una mariposa puede cambiar el clima a cientos de kilómetros de distancia'".

Asimismo, el escrito señala que la periodista basó su vida en iluminar el camino de otros. Por ello, invitan a quienes deseen honrar su memoria haciendo una contribución a su fundación.

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Trayectoria

Nacida en Toledo (Ohio), el 25 de marzo de 1934, creció en el seno de una familia que se trasladaba constantemente por Estados Unidos, lo que le impidió asistir al colegio con regularidad hasta los 11 años.

Al culminar el ciclo básico, ingresó al Smith College, donde cursó estudios de Gobierno, una carrera poco habitual entre las mujeres.

Entre los proyectos en los que participó destaca su trabajo como directora de la Independent Research Service, una organización financiada por la CIA. Posteriormente, incursionó en el periodismo de manera independiente escribiendo para Esquire sobre temas que afectaban a las mujeres.

También colaboró con la revista Huntington Hartford's Show y se infiltró en el Playboy Club de Nueva York como conejita para evidenciar las condiciones en las que vivían las mujeres de aquel círculo.

"Fue miembro del equipo fundacional de New York Magazine en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto 'libertad de reproducción', es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos. Creó junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan el Caucus Político Nacional de Mujeres y fue fundadora en los años setenta junto con Dorothy Pitman Hughes de la primera revista feminista "Ms" ("Señora")", reseña EFE.

En la década de los ochenta sufrió de cáncer de mama.

En 2021, ganó el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.