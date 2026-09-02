Cantante Tommy Blanco conecta con nuevas audiencias en "¡Trabaja!"

MIAMI.- Lo que comenzó como una apuesta por el caos, el humor y la irreverencia hoy demuestra su capacidad para conectar más allá de un solo territorio. ¡Trabaja!, el más reciente lanzamiento del c antante Tommy Blanco , alcanza 75.980 streams y empieza a abrirse camino entre el público latino de Estados Unidos y oyentes de España, México, Colombia y Argentina.

La recepción del sencillo confirma el crecimiento de una propuesta que no busca adaptarse a las fórmulas habituales de la música urbana. Tommy Blanco mezcla Latin Rap, Hip Hop y Electro-Hop con barras de doble sentido, una actitud despreocupada y una energía impredecible que convierte el absurdo en parte esencial de su identidad.

Este alcance también responde a la manera en que el artista entiende cada lanzamiento: no como una canción aislada, sino como una experiencia en la que el sonido, la narrativa y la imagen comparten el mismo lenguaje.

Proyecto

Por eso, la propuesta visual de ¡Trabaja! ha sido clave en la construcción de su universo. Inspirada en la estética low-poly, los videojuegos de finales de los noventa y el CGI retro, la pieza se distancia de los códigos visuales más recurrentes del género y traduce el carácter caótico de la canción en imágenes.

El sencillo da continuidad a la etapa iniciada con Dólares y al intercambio creativo que Tommy Blanco ha venido fortaleciendo dentro de la escena latinoamericana. Su reciente paso por Medellín, donde compartió con Fanta Rosario y VEI HABACHE, también amplió sus conexiones con uno de los principales epicentros de la música urbana de la región.

Con ¡Trabaja!, Tommy Blanco convierte la irreverencia en una declaración artística y demuestra que su particular combinación de música, humor y cultura digital puede viajar entre distintas audiencias sin perder autenticidad.