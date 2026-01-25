domingo 25  de  enero 2026
ARTES VISUALES

Artista Franck de las Mercedes celebra 20 años de las "Peace Boxes"

Como parte de la celebración, el artista invita a continuar el mensaje: intervenir tus propias cajas y enviarlas a familiares, amigos, grupos comunitarios, etc

El artista Franck de las Mercedes posa en 2006 junto a las Peace Boxes.

El artista Franck de las Mercedes posa en 2006 junto a las "Peace Boxes". 

Cortesía/FdlM Studio
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El artista Franck de Las Mercedes celebra este 2026 el vigésimo aniversario de un proyecto que recuerda la importancia del amor y la paz en el mundo.

Fue en 2006 cuando Franck comenzó a enviar cajas abstractamente pintadas y aparentemente vacías a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, con una etiqueta con el mensaje: "Frágil: Contiene Paz, Amor o Esperanza". Poco a poco, el experimento fue ganando relevancia y se convirtió en un importante movimiento global.

La iniciativa se ha mantenido desde entonces cautivando al mundo y viajando por más de 60 países.

Las Peace Boxes, como él las llama, llegaron a aulas escolares, desde el Pre-Kindergarten hasta la universidad; aparecieron en galerías, museos y bibliotecas, e incluso iluminaron las icónicas pantallas LED de Times Square.

La pieza, pintada a mano por el artista, nunca contuvo un objeto físico. La intención siempre fue hacer un llamado de atención hacia algo más urgente: una invitación simbólica a reflexionar sobre la paz, el valor y nuestra capacidad individual de influir en el cambio.

Iniciativa

Franck pintó más de 18.000 cajas sin cobrar por la obra ni por el envío. El proyecto se sostuvo gracias a sus recursos, la generosidad de los seguidores y el patrocinio de la marca de pintura Pébéo.

Cada caja se convirtió en una pintura abstracta única y en una plataforma para el diálogo, fusionando el arte contemporáneo con el compromiso social. Educadores, centros comunitarios y consejeros de arteterapia en Estados Unidos y varios países adoptaron las Peace Boxes como herramienta educativa.

En 2014, el Senado y la Asamblea General de Nueva Jersey reconocieron el proyecto con una resolución legislativa conjunta por su impacto cultural y humanitario.

Franck de las Mercedes
Proceso creativo de Franck de las Mercedes de las "Peace Boxes".

Proceso creativo de Franck de las Mercedes de las "Peace Boxes".

"Siempre esperamos que algo de valor venga dentro de una caja, pero ¿qué pasaría si la caja estuviera vacía y aun así contuviera algo simbólico con un mensaje positivo, desafiante o inspirador? Quise provocar reflexión y crear diálogo, así que comencé a enviar cajas pintadas a cualquiera que las solicitara — gratis. La paz no debería tener precio. Y el arte puede ser inclusivo y accesible", comentó el artista sobre esta iniciativa.

Tras diez años de trabajo, el proyecto llegó a su fin en mayo de 2016. Sin embargo, el mensaje del artista y sus icónicas cajas continúa recorriendo el mundo e inspirando a las nuevas generaciones a crear, cuestionar e imaginar la paz como una responsabilidad compartida.

Como parte de la celebración del vigésimo aniversario de las Peace Boxes, el artista invita a continuar el mensaje: intervenir tus propias cajas y enviarlas a familiares, amigos, grupos comunitarios, etc.

Franck de Las Mercedes ha puesta a disposición el plan Priority Boxes, donde los interesados pueden descargar las plantillas de etiquetas y seguir paso a paso las indicaciones que el artista recomienda para crear sus propias cajas de paz y amor.

