Artista Franck de las Mercedes celebra 20 años de las "Peace Boxes"

El artista Franck de las Mercedes posa en 2006 junto a las "Peace Boxes".

MIAMI.- El artista Franck de Las Mercedes celebra este 2026 el vigésimo aniversario de un proyecto que recuerda la importancia del amor y la paz en el mundo.

Fue en 2006 cuando Franck comenzó a enviar cajas abstractamente pintadas y aparentemente vacías a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, con una etiqueta con el mensaje: "Frágil: Contiene Paz, Amor o Esperanza". Poco a poco, el experimento fue ganando relevancia y se convirtió en un importante movimiento global.

La iniciativa se ha mantenido desde entonces cautivando al mundo y viajando por más de 60 países.

Las Peace Boxes, como él las llama, llegaron a aulas escolares, desde el Pre-Kindergarten hasta la universidad; aparecieron en galerías, museos y bibliotecas, e incluso iluminaron las icónicas pantallas LED de Times Square.

La pieza, pintada a mano por el artista, nunca contuvo un objeto físico. La intención siempre fue hacer un llamado de atención hacia algo más urgente: una invitación simbólica a reflexionar sobre la paz, el valor y nuestra capacidad individual de influir en el cambio.

Iniciativa

Franck pintó más de 18.000 cajas sin cobrar por la obra ni por el envío. El proyecto se sostuvo gracias a sus recursos, la generosidad de los seguidores y el patrocinio de la marca de pintura Pébéo.

Cada caja se convirtió en una pintura abstracta única y en una plataforma para el diálogo, fusionando el arte contemporáneo con el compromiso social. Educadores, centros comunitarios y consejeros de arteterapia en Estados Unidos y varios países adoptaron las Peace Boxes como herramienta educativa.

En 2014, el Senado y la Asamblea General de Nueva Jersey reconocieron el proyecto con una resolución legislativa conjunta por su impacto cultural y humanitario.

Franck de las Mercedes Proceso creativo de Franck de las Mercedes de las "Peace Boxes". Cortesía/FdlM Studio

"Siempre esperamos que algo de valor venga dentro de una caja, pero ¿qué pasaría si la caja estuviera vacía y aun así contuviera algo simbólico con un mensaje positivo, desafiante o inspirador? Quise provocar reflexión y crear diálogo, así que comencé a enviar cajas pintadas a cualquiera que las solicitara — gratis. La paz no debería tener precio. Y el arte puede ser inclusivo y accesible", comentó el artista sobre esta iniciativa.

Tras diez años de trabajo, el proyecto llegó a su fin en mayo de 2016. Sin embargo, el mensaje del artista y sus icónicas cajas continúa recorriendo el mundo e inspirando a las nuevas generaciones a crear, cuestionar e imaginar la paz como una responsabilidad compartida.

Como parte de la celebración del vigésimo aniversario de las Peace Boxes, el artista invita a continuar el mensaje: intervenir tus propias cajas y enviarlas a familiares, amigos, grupos comunitarios, etc.

Franck de Las Mercedes ha puesta a disposición el plan Priority Boxes, donde los interesados pueden descargar las plantillas de etiquetas y seguir paso a paso las indicaciones que el artista recomienda para crear sus propias cajas de paz y amor.