Artista homenajea a Messi con mural en Wynwood Art District

"Hace más de 10 años solo lo soñaba, hoy se siente esa película que -seguro estoy- termina con final feliz. Dios me dijo que nada era en vano, que lo bueno ya está por llegar. Wynwood es un sueño para El Niño Arlex y quien lo diría que estaría pintando al mejor del mundo para su llegada al Inter de Miami. Para los que no pudieron estar, disfruten estas tomas que muestran lo que fueron tres días de felicidad extrema haciendo lo que me gusta y vinculándolo una vez más al deporte", expresó Arlex Campos en otra publicación, donde se ve un video de cómo fue parte del proceso para pintar el mural.

Para lograr el mural callejero, el artista venezolano de 29 años de edad utilizó la técnica de stencil con toques del cinetismo en una pared de 16 metros de alto por 24 metros de ancho.

"Los murales de deportistas siempre formaron parte de mi carrera, y ¿porque no pintar al más grande en su venida al Inter de Miami?. Wynwood es el distrito de arte en Miami por ende es la meca del arte y el lugar idóneo para ello", contó Arlex Campos en una entrevista para Infobae.

"La reacción con el mural ha sido una locura total, le ha dado la vuelta al mundo y estoy muy feliz por lo logrado y lo que se seguirá consiguiendo con ello... como te comenté, he pintado un sinfín de deportistas, pero a Messi nunca. Así que felices por la oportunidad y el resultado y a la espera de una foto de Messi junto al mural", agregó.

Debut de Messi en el Inter Miami

Se espera que Lionel Messi haga su debut en la Major League Soccer con Inter Miami en un partido en casa el 21 de julio, aseguró hoy, 20 de junio, el equipo.

El propietario, Jorge Mas, dijo a medios seleccionados el lunes que su club y Messi acordaron los términos y están finalizando el papeleo y la visa. El equipo confirmó ciertos detalles a The Associated Press, incluido que Messi firmará un contrato hasta el final de la temporada 2025 con una opción para 2026.

El contrato de Messi tendrá un valor de $50 millones a $60 millones por año, dijo el equipo hoy. No puede firmar hasta algún momento de julio, después de que expire su contrato con el Paris Saint-Germain.

Messi, de 35 años, anunció el 7 de junio que se incorporaba a Miami. El primer partido del grande argentino en Fort Lauderdale sería ante Cruz Azul en la Copa de las Ligas.

