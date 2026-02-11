miércoles 11  de  febrero 2026
FAMOSOS

Bad Bunny renueva contrato con Rimas Publishing

Benito Antonio Martínez Ocasio renueva el acuerdo en medio de uno de los momentos de mayor éxito del artista

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.

AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Bad Bunny continuará su colaboración creativa con Rimas Publishing, luego de que recientemente la organización renovara el contrato con el artista puertorriqueño, quien se ha convertido en un referente global de la música latina.

"Que el artista número uno del mundo decida renovar su relación con nuestra editora musical es una confirmación de que estamos haciendo las cosas bien”, comentó el presidente de Rimas Publishing, Carlos A. Souffront. “En este negocio, descubrir talento es importante, pero la retención es igual de crítica”.

Lee además
Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.
ANÁLISIS

La noche en que el reggaetón desafió al imperio: Bad Bunny y la batalla por la hegemonía cultural
Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
MÚSICA

Bad Bunny bate récord de audiencia en espectáculo del Super Bowl

Benito Antonio Martínez Ocasio renueva el acuerdo en medio de uno de los momentos de mayor éxito del artista. No solo por el lanzamiento del álbum Debí Tirar Más Fotos y la residencia en Puerto Rico No Me Quiero Ir de Aquí, sino también por coronarse como el primer artista latino en ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco completamente en español y su participación en el Super Bowl.

Nuevos acuerdos

Según informa Billboard, la renovación por parte de Rimas se suma al de otros artistas de la industria que incluye compositores y productores.

"Al mismo tiempo, Rimas está expandiendo su catálogo con actos emergentes que están dando forma a la próxima ola de la música latina. Las nuevas incorporaciones incluyen a Octavio Cuadras, conocido por ser pionero del subgénero Corridos Felices, y al artista pop chileno Diego Smith, cuya filosofía Shash combina nostalgia con composiciones narrativas", reseña la revista especializada en música.

“Renovar estos acuerdos y, al mismo tiempo, incorporar nuevas propuestas forma parte de una misma visión editorial”, añadió Souffront, “Queremos ser una editoramusical donde los creadores crezcan, evolucionen y encuentren un socio estratégico que entienda su valor creativo hoy y a largo plazo”.

Temas
Te puede interesar

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl desata debate político en Florida

En imágenes: Bad Bunny monta la fiesta latina en el Super Bowl

Puerto Rico espera orgullosa el show de Bad Bunny en el Super Bowl

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tamara Sujú, Luis Almagro y Fredo Arias-King, directivos del Instituto Casla.
ESCENARIO REGIONAL

Almagro y Sujú califican de "trampa" amnistía en Venezuela y aseguran que caída de Maduro arrastrará a Cuba

Agentes federales arrestan a unos de los instigadores profesionales de la violencia contra ICE.
CONGRESO DE EEUU

Jefes de Inmigración responden a campaña de difamación de demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee, Florida. 
MENOS TRÁMITE

Florida impulsa reforma para agilizar papeleo de las pequeñas herencias

El recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, Dariel Fernández, aborda el tema de las empresas con vínculos con el régimen de la Habana. 
LUZ Y TAQUÍGRAFO

Dariel Fernández lanza página de transparencia sobre negocios vinculados al régimen de Cuba en Miami-Dade

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, durante el recibimiento en la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
TENSIÓN

Trump recibe a Netanyahu, que quiere el fin del programa de misiles de Irán
Imagen de la escuela de secundaria en Tumbler Ridge en la que al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó, según informó la Policía
SUCESO

Tiroteo de Tumbler Ridge, entre las peores matanzas de los últimos 40 años en Canadá

Turistas montando en un coche en La Habana, Cuba.
CRISIS

Aerolínea venezolana suspende vuelos a Cuba por escasez de combustible

El padre Fernando Hería.
OBITUARIO

Fallece Fernando Hería, el "cura guajiro" que cambió los tribunales por el altar

El hallazgo tuvo lugar hace tres años, cuando un jardinero encontró semienterrada la maleta en la que se encontraban restos óseos de una persona pendiente de identificar.
INVESTIGACIÓN

España pide colaboración para identificar a una mujer hallada en una maleta en Benahavís