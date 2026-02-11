Bad Bunny renueva contrato con Rimas Publishing

MIAMI.- Bad Bunny continuará su colaboración creativa con Rimas Publishing, luego de que recientemente la organización renovara el contrato con el artista puertorriqueño, quien se ha convertido en un referente global de la música latina.

"Que el artista número uno del mundo decida renovar su relación con nuestra editora musical es una confirmación de que estamos haciendo las cosas bien”, comentó el presidente de Rimas Publishing, Carlos A. Souffront. “En este negocio, descubrir talento es importante, pero la retención es igual de crítica”.

Benito Antonio Martínez Ocasio renueva el acuerdo en medio de uno de los momentos de mayor éxito del artista. No solo por el lanzamiento del álbum Debí Tirar Más Fotos y la residencia en Puerto Rico No Me Quiero Ir de Aquí, sino también por coronarse como el primer artista latino en ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco completamente en español y su participación en el Super Bowl.

Nuevos acuerdos

Según informa Billboard, la renovación por parte de Rimas se suma al de otros artistas de la industria que incluye compositores y productores.

"Al mismo tiempo, Rimas está expandiendo su catálogo con actos emergentes que están dando forma a la próxima ola de la música latina. Las nuevas incorporaciones incluyen a Octavio Cuadras, conocido por ser pionero del subgénero Corridos Felices, y al artista pop chileno Diego Smith, cuya filosofía Shash combina nostalgia con composiciones narrativas", reseña la revista especializada en música.

“Renovar estos acuerdos y, al mismo tiempo, incorporar nuevas propuestas forma parte de una misma visión editorial”, añadió Souffront, “Queremos ser una editoramusical donde los creadores crezcan, evolucionen y encuentren un socio estratégico que entienda su valor creativo hoy y a largo plazo”.