miércoles 22  de  julio 2026
INSPIRACIÓN

El artista Mr. Bling se impone con lujosas piezas elaboradas con cristales

Recientemente hizo en Miami la exposición “The Final Eight”, con esculturas de balones de fútbol, confeccionadas con cristales

Mauricio Benítez, conocido como Mr. Bling.

Mauricio Benítez, conocido como Mr. Bling.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Mauricio Benítez, más conocido como Mr. Bling, es un empresario y artista colombiano reconocido por su trabajo pionero en la aplicación de cristales al mundo del arte, la moda y el diseño. Desde la década de 2000, ha revolucionado la industria con una visión única, creando piezas que combinan lujo, sofisticación y una impecable artesanía.

“De mis manos nacen obras únicas, hechas con miles de cristales, seleccionados uno a uno; mis piezas han conquistado palacios en Dubai y otros reinos; e integran colecciones privadas de príncipes, reyes, celebridades, y grandes futbolistas”, asegura Mr. Bling.

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Recientemente hizo en Miami la exposición “The Final Eight”, con esculturas de balones de fútbol, confeccionadas con cristales, inspirada en el Mundial 2026. Cada pieza fue elaborada meticulosamente en un proceso que requiere cientos de horas de trabajo artesanal de alta precisión. Más que objetos de colección deportiva, estas pelotas fueron concebidas como obras de arte contemporáneo.

Su experiencia en ferias internacionales despertó su interés por aplicar cristales a los textiles, lo que lo llevó a fundar Mr. Bling en 2007, una empresa especializada en la personalización de prendas con cristales de la más alta calidad.

Con el paso de los años, su talento y dedicación lo llevaron más allá de la moda para incursionar en el mundo del arte, creando obras que transforman imágenes icónicas en deslumbrantes piezas elaboradas con cristales.

La visión artística de Mauricio ha captado la atención de celebridades, coleccionistas y miembros de la realeza de todo el mundo.

Las creaciones de Mr. Bling no solo son un símbolo de belleza y exclusividad, sino que también se han convertido en sólidas inversiones. Su valor puede incrementarse hasta en un 500 %, sin riesgo de depreciación, sin impuestos adicionales y con un importante impacto cultural.

Con casi 20 años de trayectoria, Mr. Bling continúa evolucionando, ofreciendo a sus clientes piezas únicas que fusionan la tradición con la modernidad, el arte con la elegancia y el lujo con la innovación.

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