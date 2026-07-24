viernes 24  de  julio 2026
POLÉMICA

Chris Brown se declara culpable por pelea en una discoteca londinense en 2023

Brown, expareja de la cantante Rihanna y que en el pasado fue condenado por haberla agredido en 2009, conocerá la sentencia el 26 de octubre de este año

El rapero estadounidense Chris Brown llega a la 62.ª edición de los Premios Grammy el 26 de enero de 2020 en Los Ángeles.

El rapero estadounidense Chris Brown llega a la 62.ª edición de los Premios Grammy el 26 de enero de 2020 en Los Ángeles.

AFP/Valerie Macon

LONDRES.- El cantante estadounidense de R&B Chris Brown se declaró este viernes culpable ante un tribunal londinense de un delito contra el orden público tras un ataque con una botella en una discoteca de la capital británica en 2023.

"Culpable", dijo el artista de 37 años, vestido con traje beige y corbata oscura, de pie en el banquillo de los acusados del Tribunal de la Corona de Southwark.

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Como consecuencia de esta confesión, el cantante ya no será juzgado por varios de los otros cargos que pesaban en su contra, entre ellos el de intento de causar de forma intencionada lesiones corporales graves y el de posesión de un arma, en este caso la botella, en el incidente.

La fiscal indicó que esos cargos, que Brown había negado en audiencias anteriores, serán retirados en una fecha posterior.

"Fue un ataque violento y sin provocación en un club nocturno abarrotado, donde Brown utilizó una botella de vidrio como arma para golpear dos veces la cabeza de la víctima", declaró la fiscal, Claire Campbell.

Incidentes de violencia anteriores

Brown, expareja de la cantante Rihanna y que en el pasado fue condenado por haberla agredido en 2009, conocerá la sentencia el 26 de octubre de este año.

El artista, que había quedado en libertad bajo fianza tras depositar una garantía de 5 millones de libras esterlinas (unos 6,7 millones de dólares), pasó casi una semana en prisión en mayo de 2025 antes de ser puesto en libertad.

La policía lo había detenido en un hotel de cinco estrellas de Mánchester, en el noroeste del Reino Unido, pocas horas después de que llegara al país en un avión privado.

Sin embargo, el año pasado el juez Tony Baumgartner le autorizó a continuar con la gira que tenía programada, la cual había comenzado en junio en Ámsterdam.

Todos los cargos están relacionados con el mismo presunto incidente ocurrido el 19 de febrero de 2023 en Tape, un exclusivo club privado situado en Hanover Square, en Londres, cuando Chris Brown se encontraba de gira por el Reino Unido.

Según la acusación, la víctima, el productor musical Abraham Diaw, fue golpeada varias veces con una botella antes de ser perseguida y atacada con puñetazos y patadas.

Brown compareció este viernes junto con el otro acusado, Omololu Akinlolu, entrenador vocal del cantante, de 40 años y también ciudadano estadounidense.

Akinlolu también enfrentaba los mismos cargos de agresión que Brown y, al igual que él, se declaró culpable del delito de alteración violenta del orden público.

Tanto Brown como Akinlolu conocerán la sentencia el mismo día.

El juez Tony Baumgartner concedió la libertad bajo fianza a Brown y Akinlolu hasta la audiencia de sentencia, en el Tribunal de la Corona de Southwark.

FUENTE: AFP

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