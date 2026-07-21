Aitana pone música a la celebración de España por la Copa del Mundo 2026

La cantante Aitana celebra junto a La Roja la segunda Copa del Mundo de España.

MIAMI.- La celebración de la selección de fútbol de España, por alzarse con su segunda Copa del Mundo , ha tenido a una protagonista inesperada: Aitana. La pieza Superestrella de la intérprete catalana acompañó a La Roja en cada pase, convirtiéndose en un talismán.

En cada encuentro superado en la competición, los parlantes reproducían la canción. Y el 19 de julio, día en que España superó a la Albiceleste en Nueva Jersey no fue la excepción.

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Durante el recibimiento que el país le dio a la selección en la Plaza Cibeles figuraron artistas de la talla de Ana Mena, Lola Índigo, Viva Suecia y Arde Bogotá. Pero era la presencia de Aitana, y su canción, parte de su cuarto disco Cuarto Azul, la más esperada.

Celebración

"Aitana ha conquistado a la audiencia, a nuestros futbolistas y a los asistentes que esperaron horas ante el calor para escuchar el tema que nos ha acompañado en el último mes y medio -y que el verano pasado ya sonó en todas las radios de nuestro país a raíz del lanzamiento del álbum", reseñó la revista ¡HOLA!.

La artista de 27 años compartió en la tarima con los 26 campeones, entonó junto a ellos y al público las notas de la canción, posó con los futbolistas y hasta tuvo el honor de alzar el trofeo.

Pero no es la primera vez que La Roja celebra con Aitana.

Hace dos años, España se alzaba como la máxima campeona de Europa. En aquel festejo, Aitana interpretó su éxito Mon Amour (Remix) frente a los aficionados.