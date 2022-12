Artistas celebran el triunfo de Argentina en Catar 2022

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin)

Por su parte, desde el Lusail Stadium, el actor argentino Julián Gil mostró su felicidad en un álbum de fotos que publicó en Instagram en donde captó la celebración y las lágrimas que le invadieron al ver a su país alzar la copa del mundo.

"Gracias a mis viejos porque si bien no me pudieron dejar nada material me dejaron algo más importante; el amor y la pasión por el fútbol y saber que mis hijos lo heredarán también me hace el hombre más feliz del mundo. ¡Vamo ‘ Argentina carajo!", escribió.

Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil)

El cantante Ricardo Montaner, nacido en Argentina, también festejó junto a su gran familia el triunfo de la selección albiceleste en Catar. En un video publicado en su Instagram, se aprecia a Montaner de rodillas en el piso, mientras recibe abrazos de quienes le acompaña. "Al gran pueblo argentino… ¡SALUD!", escribió.

Una publicación compartida por Ricardo Montaner (@montaner)

El colombiano Sebastián Yatra también se unió a la celebración desde Catar. "La mejor final de la historia GRANDE ARGENTINA!!!! GRANDE LEO!!!!!", compartió en su Instagram, al tiempo que manifestó su alegría y agradecimiento de haber podido presenciar un momento histórico.

Una publicación compartida por Sebastian Yatra (@sebastianyatra)

Catherine Zeta-Jones también se unió al gozo. "¡El mejor partido que he visto en mi vida! Apoyo al Paris Saint Germain, por qué amo el francés, lo hablo también, y mi corazón está con ustedes. Pero tienen que entender, me encanta MESSI ¿y lo mejor?... Mi esposo está bien con eso. ¡Así que no llores por mí ni por nadie, Argentina!”, escribió.

Una publicación compartida por Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Igualmente, la actriz y cantante mexicana Thalía se dejó ver con la franela de la selección mientras celebraba la copa. "¡Qué felicidad total! Cuánto amor le tengo a mi amada Argentina desde toda una vida, y hoy nos encontramos celebrando ¡otro triunfo! ¡Fiesta general! ¡Fiesta de unión y de amor!”.

Una publicación compartida por Thalia (@thalia)

