viernes 10  de  octubre 2025
CINE

Arturo Castro, de la comedia a la ciencia ficción en "Tron: Ares"

Arturo Castro se suma al reparto de Tron: Ares, la nueva entrega de esta franquicia de ciencia ficción que promete llevar a la saga a lugares insospechados

La virtualidad invade el mundo real en Tron: Ares.

La virtualidad invade el mundo real en Tron: Ares. 

Cortesía/ Walt Disney Studios
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
MIAMI.- Este fin de semana se estrena en cartelera Tron: Ares una de las secuelas más esperadas de este 2025. Ambientada en el mismo universo de sus predecesoras Tron (1982) y Tron: Legacy (2010), esta nueva historia le da una vuelta de tuerca a la saga con una premisa adaptada a los tiempos que corren: ¿qué sucedería si, ahora, en vez de "transferir" a los humanos a la virtualidad se transfirieran programas al mundo real? Una pregunta que desencadena una aventura donde Ares (Jared Leto), un programa rebelde, se embarcará en busca de un misterioso código que le permitirá ser autónomo.

Unspoken Bond es un drama familiar donde nada es lo que parece. video
CINEMA VENEZUELA

Filme venezolano "Unspoken Bonds" explora los secretos familiares
La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025. 
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

A través de secuencias de acción alucinantes, una cinematografía de lujo y uno de los mejores soundtracks de los últimos de los últimos tiempos a cargo de NIN, la película explora cuestiones filosóficas sobre qué es el alma, el cuestionamiento del libre albedrío y la importancia de la impermanencia para resignificar la existencia humana.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor guatemalteco Arturo Castro quien da vida a Seth en Tron: Ares. Con una amplia trayectoria como actor y guionista trabajando en el humor, Castro encarna al sidekick de la protagonista y funciona dentro de la historia como comic relief. El actor nos contó cómo llegó al proyecto, la dinámica de trabajar en una superproducción de esta envergadura y sus deseos de seguir explorando a Seth en el futuro.

