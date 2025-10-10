La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Karol G lleva el sabor latino al Victoria's Secret Fashion Show

Victoria’s Secret confirmó la participación de Karol G en su icónico Fashion Show. La artista se convierte en la primera intérprete latinoamericana en amenizar el espectáculo de la casa de lencería y compartirá el cartel musical con Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

En una declaración que ofreció a la revista Billboard, la artista manifestó su emoción por ser parte de la popular pasarela, que se celebra desde 1995, y compartir con las supermodelos conocidas en el mundo como los famosos Ángeles de la marca.

La presentación de la medellinense en el desfile se suma a otro hito en un año lleno de éxitos. El álbum Tropicoqueta, lanzado en junio, se posicionó en el No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard y al No. 3 del Billboard 200. Además, recientemente, la colombiana anunció Karol G Radio en SiriusXM y lanzó su marca de tequila Cristalino.

Taylor Swift explica por qué no actuará en el Super Bowl

Mucho se especuló sobre la presunta participación de Taylor Swift en el Super Bowl 2026. Los rumores han sido una constante a causa del explosivo romance que la estrella pop protagoniza con el tight end de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

No obstante, los swifties recibieron otra noticia el domingo 28 de septiembre, cuando la National Football League (NFL) confirmó que sería Bad Bunny quien encabezaría el famoso espectáculo de medio tiempo.

Durante su participación en The Tonight Show, como parte de la promoción del disco The Life of a Showgirl, Jimmy Fallon abordó las curiosas especulaciones y le preguntó a Taylor la razón por la que no participará en la final de la NFL en febrero.

Presentadora Osmariel Villalobos revela que padece cáncer de mama

La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. El anuncio lo hizo en un video que compartió en Instagram, donde expuso que tras sentirse un bulto en su seno, fue al médico.

"Hace unos meses me sentí una pelotica en mi seno derecho, fui a mi ginecólogo para revisármela y resultó ser que esa pelotica no era nada, pero durante el examen encontraron una bolita mucho más pequeña que yo ni siquiera había notado. Esa sí llamó la atención del doctor. Y me mandaron a hacer una biopsia”, dijo la modelo en días atrás cuando compartió la situación.

Días más tarde llegó el resultado de la biopsia que confirmaba el padecimiento: carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama .

Jennifer López y Ben Affleck posan juntos por primera vez tras divorcio

Nueve meses después de firmar el divorcio, Jennifer López y Ben Affleck posaron juntos durante una inesperada reunión en el estreno de la nueva película El beso de la mujer araña, protagonizada por la actriz y en la que ambos figuran como productores ejecutivos.

La mediática pareja, que se separó legalmente en febrero de este año luego de su matrimonio en 2022, se reencontró en la alfombra roja del evento que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Las imágenes en las que intercambian sonrisas no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Recientemente, la actriz había comentado que el proyecto había sido posible gracias a la intervención de Artists Equity, productora independiente que Affleck fundó en 2022 junto a su amigo, el actor Matt Damon.

Mariah Carey rompe el silencio sobre antigua disputa con Eminem

Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live, la cantante estadounidense Mariah Carey respondió a comentarios de su antiguo representante, Damizza Young, que reavivaron los rumores de su vieja polémica con el rapero Eminem.

En junio, Young hizo una aparición en un podcast donde afirmó que la disputa inició luego de que el intérprete de Lose Yourself le ofreciera a Carey el papel de su madre en la película autobiográfica 8 Mile. De acuerdo con sus declaraciones, la también compositora se mostró entusiasmada por participar en el filme hasta que el rapero la contactó.

La animosidad entre Carey y Eminem causó gran revuelo durante la década de los 2000, luego de que el rapero afirmara que habían mantenido una relación en 2001, algo que ella siempre ha negado.

