viernes 10  de  octubre 2025
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025.&nbsp;

La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025. 

AFP/Giorgio Viera
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embed

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Lee además
El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más
William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
REALEZA

Acusan al Daily Mail de espiar en 2003 al príncipe William

Karol G lleva el sabor latino al Victoria's Secret Fashion Show

Victoria’s Secret confirmó la participación de Karol G en su icónico Fashion Show. La artista se convierte en la primera intérprete latinoamericana en amenizar el espectáculo de la casa de lencería y compartirá el cartel musical con Madison Beer, Missy Elliott y TWICE.

En una declaración que ofreció a la revista Billboard, la artista manifestó su emoción por ser parte de la popular pasarela, que se celebra desde 1995, y compartir con las supermodelos conocidas en el mundo como los famosos Ángeles de la marca.

La presentación de la medellinense en el desfile se suma a otro hito en un año lleno de éxitos. El álbum Tropicoqueta, lanzado en junio, se posicionó en el No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard y al No. 3 del Billboard 200. Además, recientemente, la colombiana anunció Karol G Radio en SiriusXM y lanzó su marca de tequila Cristalino.

Lea más aquí.

Taylor Swift explica por qué no actuará en el Super Bowl

Mucho se especuló sobre la presunta participación de Taylor Swift en el Super Bowl 2026. Los rumores han sido una constante a causa del explosivo romance que la estrella pop protagoniza con el tight end de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

No obstante, los swifties recibieron otra noticia el domingo 28 de septiembre, cuando la National Football League (NFL) confirmó que sería Bad Bunny quien encabezaría el famoso espectáculo de medio tiempo.

Durante su participación en The Tonight Show, como parte de la promoción del disco The Life of a Showgirl, Jimmy Fallon abordó las curiosas especulaciones y le preguntó a Taylor la razón por la que no participará en la final de la NFL en febrero.

Lea más aquí.

Presentadora Osmariel Villalobos revela que padece cáncer de mama

La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. El anuncio lo hizo en un video que compartió en Instagram, donde expuso que tras sentirse un bulto en su seno, fue al médico.

"Hace unos meses me sentí una pelotica en mi seno derecho, fui a mi ginecólogo para revisármela y resultó ser que esa pelotica no era nada, pero durante el examen encontraron una bolita mucho más pequeña que yo ni siquiera había notado. Esa sí llamó la atención del doctor. Y me mandaron a hacer una biopsia”, dijo la modelo en días atrás cuando compartió la situación.

Días más tarde llegó el resultado de la biopsia que confirmaba el padecimiento: carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama .

Lea más aquí.

Jennifer López y Ben Affleck posan juntos por primera vez tras divorcio

Nueve meses después de firmar el divorcio, Jennifer López y Ben Affleck posaron juntos durante una inesperada reunión en el estreno de la nueva película El beso de la mujer araña, protagonizada por la actriz y en la que ambos figuran como productores ejecutivos.

La mediática pareja, que se separó legalmente en febrero de este año luego de su matrimonio en 2022, se reencontró en la alfombra roja del evento que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Las imágenes en las que intercambian sonrisas no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Recientemente, la actriz había comentado que el proyecto había sido posible gracias a la intervención de Artists Equity, productora independiente que Affleck fundó en 2022 junto a su amigo, el actor Matt Damon.

Lea más aquí.

Mariah Carey rompe el silencio sobre antigua disputa con Eminem

Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live, la cantante estadounidense Mariah Carey respondió a comentarios de su antiguo representante, Damizza Young, que reavivaron los rumores de su vieja polémica con el rapero Eminem.

En junio, Young hizo una aparición en un podcast donde afirmó que la disputa inició luego de que el intérprete de Lose Yourself le ofreciera a Carey el papel de su madre en la película autobiográfica 8 Mile. De acuerdo con sus declaraciones, la también compositora se mostró entusiasmada por participar en el filme hasta que el rapero la contactó.

La animosidad entre Carey y Eminem causó gran revuelo durante la década de los 2000, luego de que el rapero afirmara que habían mantenido una relación en 2001, algo que ella siempre ha negado.

Lea más aquí.

Temas
Te puede interesar

Guillermo del Toro se asocia con Netflix para crear escuela de animación en París

Kate Middleton alerta sobre uso excesivo de pantallas en los hogares

Protagonistas de "Dinastía Casillas" sobre la serie: "está a otro nivel"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
GALARDÓN

La líder venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz

British Airways, MIA.
TRAVEL

British Airways' new lounge at Miami International Airport

La líder opositora María Corina Machado tras se secuestrada y posteriormente liberada por el régimen
VENEZUELA

Líderes mundiales celebran reconocimiento a María Corina Machado

El nuevo presidente interino de Perú, José Jeri Oré, saludando tras su juramentación en el Congreso Nacional en Lima, después de que los legisladores destituyeran a la expresidenta Dina Boluarte.
GOBIERNO

José Jerí asume como nuevo presidente de Perú tras destitución de Dina Boluarte

Agentes federales, incluidos miembros del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y otros, custodian una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de Portland, Oregón, ante la amenaza de manifestantes proinmigración indocumentada.
Inmigración

Jueza suspende temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

Te puede interesar

Comisión de Miami-Dade en pleno 
DE CRISIS EN CRISIS

Miami-Dade prepara expropiación de activo crucial para el puerto de Miami

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
ESCALADA DE TENSIONES

Trump anuncia arancel adicional del 100% a importaciones chinas como respuesta a su hostilidad

Un vehículo del escuadrón antiexplosivos del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ingresa al área de la explosión en la fábrica de Accurate Energetic Systems el 10 de octubre de 2025 en McEwen, Tennessee.
Investigación

Al menos 19 desaparecidos por explosión en fábrica de Tennessee; Sheriff afirma que hay "víctimas mortales"

Equipo detrás de Days to Shine, trabajando para brindar un evento memorable.
INSPIRACIÓN

Regresa Days to Shine Miami, la cita que impulsa el progreso y la alegría femenina

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
CONFLICTO

Trump responde a hostilidad de China por nuevas acciones en sus prácticas comerciales