Sofía Lachapelle engalana la portada de la revista "Luxe Varié"

Dirigida por la modelo y emprendedora Omayra La Bella, la revista dedicó la portada de octubre a Sofía Lachapelle, en honor a su trayectoria periodística

Sofía Lachapelle y Omayra La Bella posan en la presentación de la portada de octubre de la revista Luxe Varié.

Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ


MIAMI.- La periodista Sofía Lachapelle engalana la portada de Luxe Varié. Dirigida por la modelo y emprendedora Omayra La Bella, la revista dedicó la portada de octubre a Lachapelle, en reconocimiento a su trayectoria en los medios, así como su determinación por concientizar acerca del autismo.

Además de su trabajo periodístico, Lachapelle destaca por alzar la voz por quienes necesitan atención y cuidados especializados. Y lo hace a través de su fundación Un Paso a la Vez. La causa del autismo le toca el corazón de manera especial, porque es madre de dos jovencitos, Jayson y Maximus, ambos diagnosticados con autismo.

La carrera de la periodista de origen dominicano despegó cuando se unió al equipo de Univision en Miami y Nueva York.

En la entrevista que ofreció a la revista con sede en Orlando, Lachapelle conversó sobre los desafíos que enfrentó como latina en las grandes cadenas, su experiencia como reportera de impactantes eventos como los ataques terroristas del 9/11 y cómo ha logrado conciliar su vocación y pasión por el periodismo con su rol más importante: ser madre de dos niños con una condición especial.

Ataviada con un clásico vestido de suéter negro con falda lápiz, adornado con una flor blanca y un cinto ajustando la cintura, la periodista acudió a la presentación de la edición de octubre de Luxe Varié, que se celebró en el EB Hotel, en Miami.

Luego de agradecer a la directora de la revista y dirigirse a los invitados, Lachapelle expresó su preocupación sobre el estado actual del periodismo ante el rol, cada vez más invasivo, de las redes sociales y el auge de los llamados “influencers”.

“Yo creo que voy a tener que retomar el tema de lo que es ser un verdadero periodista. Me está preocupando mucho la desinformación, el hecho de que ahora todos quieren escribir y hablar en un medio informativo, pero tenemos que volver a la noticia y a la verídica”, dijo Sofía Lachapelle a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Asimismo, adelantó algo del contenido de la entrevista que ofreció. Además, recordó que ser fashionista no es lo suyo, pero siempre que sea con propósito vale la pena.

“Yo dije algo aquí que es lo que quisiera que la gente, cuando lea la revista, se lleve. Y es que aguantar un micrófono, lo que te da es un poder para llevar una información, pero que sea verídica. Quiero agradecer a la revista. Ustedes saben que yo no soy muy coqueta, eso de estar en revista no me llama la atención, pero lo hago por el contenido de lo que van a leer. Ahí no hablo de qué ropa, ni qué zapato ni qué cartera. Yo creo que ustedes recordarán que yo hacía alfombras rojas con causa. Desde muchos años pisaba las famosas alfombras y cuando me preguntaban de cuál diseñador era mi vestido, siempre dije que yo visto de autismo, porque el legado que tenemos que dejar debe tener peso. Aunque respeto la belleza, el modelaje y creo que todavía puedo”, enfatizó la periodista ganadora del Emmy.

Luxe Varié Magazine es una publicación de moda y estilo de vida de lujo que ha expandido su alcance a Nueva York, Florida, California, Puerto Rico y Dubái. Se centra en cubrir temas como la alta costura, la excelencia empresarial y eventos culturales, y a menudo presenta a personalidades influyentes en sus portadas. La revista también organiza eventos para celebrar y promover el lujo, el estilo y el éxito.

