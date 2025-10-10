viernes 10  de  octubre 2025
Guillermo del Toro se asocia con Netflix para crear escuela de animación en París

El director anunció que se asociará con una escuela de cine de París y Netflix para crear un centro que ayude a preservar la técnica de animación stop motion

El cineasta mexicano Guillermo del Toro arriba a la proyección del filme The Innocent (LInnocent), en la 75 edición del Festival de Cine de Cannes.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro arriba a la proyección del filme "The Innocent (L'Innocent)", en la 75 edición del Festival de Cine de Cannes. 

AFP/ Valery Hache

PARÍS.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro anunció que se asociará con una escuela de cine de París y Netflix para crear un centro de formación que ayude a preservar la técnica histórica de animación stop motion.

El stop motion es la técnica más antigua de animación, que consiste en simular el movimiento a partir de fotogramas sucesivos de objetos estáticos.

El proceso se remonta a finales del siglo XIX y actualmente el estudio británico Aardman, y sus películas Wallace y Gromit o Chicken Run, son los ejemplos más conocidos.

"Los nombres importantes del stop motion tienen todos más de 50 años", declaró Del Toro a la prensa en París, en la prestigiosa escuela de artes visuales de Gobelins.

"Está perpetuamente al borde de la extinción. Y lo preservan perpetuamente personas un poco locas. Es un pequeño culto con gente muy devota", bromeó el cineasta, que dirigió la película animada Pinocho (2022) utilizando esta técnica.

Del Toro, cuyo último largometraje, Frankenstein, protagonizado por Jacob Elordi, se estrenará en Netflix el próximo mes, afirmó que valora el stop motion como un arte que está fuera del alcance de la inteligencia artificial.

"En una época en la que la IA puede infiltrarse en cualquier otra forma de animación, este arte está protegido. Eso es realmente bueno", dijo, en presencia del codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

Los detalles del proyecto, como la inversión y el equipamiento, se harán públicos en los próximos meses.

