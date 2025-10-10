viernes 10  de  octubre 2025
CINEMA VENEZUELA

Filme venezolano "Unspoken Bonds" explora los secretos familiares

Entrevista a la directora y guionista Andreina P. Aristeiguieta por la proyección en Miami de la película Unspoken Bonds en Cinema Venezuela

Unspoken&nbsp;Bond es un drama familiar donde nada es lo que parece.

Cortesía/ Andreina P. Aristeiguieta
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
MIAMI.- Este sábado 11 de octubre se proyectará en The Bill Cosford Cinema el largometraje Unspoken Bonds en el marco de la novena edición del Cinema Venezuela. La película nos presenta a una familia que se ve sacudida cuando una visitadora de servicios sociales comienza a explorar la psique de cada uno de sus integrantes. A través de una serie de entrevistas, la historia nos va develando lo que se oculta detrás de una fachada de aparente normalidad y las motivaciones más profundas que cada uno de los personajes desconoce de sí mismo y de sus seres queridos.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Andreina P. Aristeiguieta, directora y guionista de Unspoken Bonds, sobre cuál fue la génesis de la historia, el proceso de escritura a 6 manos, los retos de rodar en poco tiempo en una sola locación, los temas que explora la historia y la pertinencia de los mismos para los tiempos que vivimos.

