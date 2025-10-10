Filme venezolano "Unspoken Bonds" explora los secretos familiares

Embed

MIAMI.- Este sábado 11 de octubre se proyectará en The Bill Cosford Cinema el largometraje Unspoken Bonds en el marco de la novena edición del Cinema Venezuela. La película nos presenta a una familia que se ve sacudida cuando una visitadora de servicios sociales comienza a explorar la psique de cada uno de sus integrantes. A través de una serie de entrevistas, la historia nos va develando lo que se oculta detrás de una fachada de aparente normalidad y las motivaciones más profundas que cada uno de los personajes desconoce de sí mismo y de sus seres queridos.