Aseguran que Adele y Rich Paul están comprometidos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adele (@adele)

Por otra parte, Hola.com divulgó unas imagines y un video en donde aparece la intérprete de Hello con un anillo en su mano izquierda que, según el medio, podría estar valorado en más de medio millón de euros.

"Adele y Rich Paul ya demostraron recientemente que su relación va viento en popa durante los premios Grammy. Tanto que todo apunta a que pronunciarán el 'sí, quiero' próximamente. Los rumores se han disparado tras lucir la cantante un impresionante anillo en su concierto en Las Vegas. Curiosamente, la artista ya utilizó esta joya hace exactamente un año, durante los Brit Awards 2022, y ya entonces se desataron las especulaciones de compromiso con el agente deportivo", detalló la revista en su página web.

Embed Adele on the Brit’s Red Carpet pic.twitter.com/mKq97054Cg — Ganpuppy (@ant_daydreamer) February 11, 2023

La artista británica, de 34 años, y el representante deportivo de la NBA, de 41, comenzaron su relación a principios de 2021. La primera vez que se les vio juntos fue durante un partido de baloncesto entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks en Arizona en julio de ese mismo año.

Luego, Adele hizo oficial su romance en Instagram con una publicación el 19 de septiembre de 2021.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adele (@adele)

La cantante de éxitos como Easy on Me, Rolling in the Deep y Skyfall se separó de su marido, Simon Konecki, en 2019 tras siete años de relación. Ambos comparten un hijo, Angelo.

FUENTE: REDACCIÓN