lunes 8  de  septiembre 2025
Los Amigos invisibles estrenan el sencillo "Sugga Daddy"

La producción estuvo a cargo de Los Amigos Invisibles, el maestro Daniel Saa y el talentoso Manu Lara, con mezclas realizadas por Erik Aldrey y Manu Lara

Los Amigos Invisibles.&nbsp;

Cortesía/Malabar Sound
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los Amigos Invisibles sorprenden a sus fanáticos con el estreno del sencillo titulado Sugga Daddy, un tema que promete identificar a quien lo escuche gracias a un groove pegajoso, picardía en su letra y sobre todo mucho Papi Love al mejor estilo de Los Amigos.

La composición está basada en hechos reales. Narra una situaciones que nos rodean, nos pasan e incluso seguirán pasando en el futuro porque no son pocos los que han soñado con un Sugga Daddy.

Fachada del Museo del Prado en Madrid, España. 
El Prado inicia renovación cromática de la Galería Central
El artista Banky expone un nuevo grafiti a las afueras del Royal Courts of Justice. 
Obra de Banksy aparece en tribunal de Londres

Track especial

Este nuevo éxito de Los Amigos Invisibles es un funk que, al igual que otros grandes clásicos de la agrupación venezolana, está lleno de energía, sabor y descaro.

"Sugga Daddy es a su vez una invitación directa a salir de cacería, a bailar hasta abajo y, sobre todo, para no pedirle permiso a nadie a la hora de vacilar. Es un combo musical de alto calibre", reseña un comunicado de prensa de la agrupación.

Embed

La producción estuvo a cargo de Los Amigos Invisibles, el maestro Daniel Saa y el talentoso Manu Lara, con mezclas realizadas por Erik Aldrey y Manu Lara. El sencillo también incluye un track especial únicamente con las voces, pensado para invitar a DJs y productores a crear sus propios remixes, llevando Sugga Daddy a todos los géneros musicales posibles.

La canción ya está disponible en todas las plataformas y promete sonar, disfrutarse y dedicarse a todos los Sugga Daddys, Sugga Babys y Sugga Mommys.

