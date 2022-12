Adele comparte su regreso a la terapia

Sin embargo, entendió que debía hacerse responsable por sus acciones, por lo que ahora de una manera más madura decidió regresar.

"Necesitaba hacerme responsable de ello. Pero ahora lo hago porque solo quiero asegurarme de recargarme todas las semanas y poder darlo todo", comentó.

Asimismo, alegó que uno de los temas más recurrentes durante las sesiones es el estrés que le genera presentarse ante un público, que pese a ser una experiencia gratificante a la artista le da ansiedad.

"Me encanta hacer música, pero hay algo acerca de tocar en vivo que realmente me aterroriza y normalmente me llena de pavor. Es por eso que no soy un gran artista de gira. Lo hice la última vez para demostrar que podía hacerlo”, agregó. Sin embargo, resaltó que trabaja para que la experiencia sea positiva y pueda hacerlo con más frecuencia. “Estar en una habitación de este tamaño, creo que podría ser un artista en vivo por el resto de mi vida".

De igual forma, Adele compartió con sus seguidores que frecuentemente trata de ser perfecta, pero en los últimos meses se ha reconciliado con la idea de que es humana.

"Si mi voz no es de primera, está bien; pero mi alma es de primera. Te diré eso. Eso es lo que trato de decirle a mi terapeuta. Tener la interacción humana todos los fines de semana me hace feliz".

FUENTE: REDACCIÓN