Adele y Ed Sheeran rechazan cantar en concierto a Carlos III

En este sentido, se supo que el propio rey Carlos propuso a Adele y a Ed Sheeran. Según el diario The Mail on Sunday, los artistas rechazaron ser parte del momento histórico debido a que ambos tienen compromisos durante la víspera de la coronación que no pueden postergar.

El intérprete de Shape of you tiene un concierto el sábado 6 de mayo, día de la coronación de Carlos III, en Texas. Asimismo, el 13 de mayo tiene otra presentación en Estados Unidos. Ambos compromisos le impiden viajar hasta Reino Unido en tan poco tiempo. Aunque en otros momentos, Sheeran ha realizado el viaje en jet privado, parece que en esta oportunidad esto no fue una opción.

Sobre Adele, The Mail on Sunday aseveró que la cantante no dio motivos sobre el porqué rechazó la invitación. Trascendió que la agenda de presentaciones de la artista no tiene compromisos pautados a partir del 25 de marzo.

Una fuente que participa en la organización de la coronación aseveró que el rechazo de ambos fue una gran decepción.

“Son titanes de la industria del espectáculo y son esencialmente británicos, pero también conocidos en todo el mundo. Es una vergüenza", reiteró.

Lionel Richie, las Spice Girls y Paul McCartney son algunos de los nombres que se han filtrado sobre una posible presentación en el concierto. También hay rumores de que el ganador del Grammy a álbum del año Harry Styles podría sumarse.

FUENTE: REDACCIÓN