sábado 9  de  mayo 2026
MÚSICA

Eurovisión inicia en medio de celebraciones y polémicas

La UER mantiene que Eurovisión es un "evento apolítico" para mantener a Israel en el concurso, pese a que no está Rusia por la guerra con Ucrania

El trofeo aparece antes del 68º Festival de la Canción de Eurovisión 2024 el 11 de mayo en el Malmo Arena, en Malmo, Suecia. &nbsp;

El trofeo aparece antes del 68º Festival de la Canción de Eurovisión 2024 el 11 de mayo en el Malmo Arena, en Malmo, Suecia.

 

AFP/Agencia de Noticias TT/Adreas Hillergren

VIENA.- El Festival de la Canción de Eurovisión arranca mañana, domingo, en Viena, su edición más polémica en años, sin la participación de España y otros cuatro países por la presencia de Israel, y con más seguridad, menos banderas y una ciudad preparada tanto para la fiesta como para protestas.

El pistoletazo de salida llega el domingo con la tradicional 'alfombra turquesa', el desfile de los cantantes de los 35 países que se presentan en el concurso.

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Los ensayos comenzaron ya la semana pasada en el pabellón 'Wiener Stadthalle', donde el martes se celebra la primera semifinal, de la que saldrán elegidos los primeros diez finalistas del sábado.

La segunda tendrá lugar el jueves 14, y dos días después será la gran final con los 20 países que hayan pasado el corte, además de los cuatro países grandes (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) y el anfitrión, Austria.

Junto a España, que es uno de los cinco grandes contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), también han renunciado a competir Eslovenia, Países Bajos, Irlanda e Islandia.

La retirada llegó tras meses de presiones de algunos países, artistas y asociaciones culturales contra la participación de Israel por supuestos crímenes en la guerra de Gaza, aunque al final no hubo quórum para realizar en la UER un voto sobre la permanencia de ese país en el Festival.

Más de 1.100 músicos, entre ellos el cofundador de Pink Floyd, Roger Waters; el músico Peter Gabriel y la banda británica Massive Attack lanzaron recientemente un llamamiento al boicot de Eurovisión por la participación de Israel.

Paralelamente, más de 1.000 artistas, entre ellos los actores Helen Mirren, Liev Schreiber y Mila Kunis, han apoyado en una carta abierta la participación israelí.

La UER mantiene que Eurovisión es un "evento apolítico" para mantener a Israel en el concurso, en el que no está Rusia, cuyas televisiones sí fueron suspendidas tras la invasión de Ucrania en 2022 por estar controladas por el Gobierno ruso.

Contraprogramación

La ausencia española supone la pérdida de la tercera mayor audiencia televisiva del concurso, sólo por detrás de Alemania y Reino Unido, ya que RTVE no retransmitirá el certamen.

En su lugar, la emisora ofrecerá el día de la final de Eurovisión una nueva entrega del programa 'La casa de la música', en el que participarán artistas como Chanel, Raphael o Ana Belén.

La tensión política ha llevado a las autoridades austríacas a reforzar la seguridad en Viena, con el despliegue de cientos de agentes en torno al recinto, más los que vigilarán las zonas de fans y los eventos paralelos.

Además, ni espectadores, ni voluntarios ni trabajadores podrán acceder con bolsos, mochilas o riñoneras al 'Wiener Stadthalle' durante la semana del festival.

El recinto, con capacidad para unas 15.000 personas, contará con controles similares a los de los aeropuertos, y se instalarán unas 180 cámaras de seguridad en su entorno.

Además, solo se permitirán banderas certificadas, fabricadas con materiales ignífugos y en medidas iguales a las que ofrecen en la tienda oficial, que sólo vende insignias de los 35 países participantes.

Entre la fiesta y la protesta

Pero aparte de la política y la seguridad, Viena vive ya el ambiente eurovisivo.

La ciudad entera se ha vestido de festival: desde el aeropuerto hasta las estaciones de tren, la ciudad luce pancartas y carteles con el logo del certamen, y la línea 2 del metro ha sido rebautizada oficialmente como la 'Song Contest Line', que conecta varios puntos donde habrá eventos, zonas de fans y proyecciones públicas.

La ciudad ha preparado también más de 26 retransmisiones públicas de las galas con pantallas gigantes en toda la capital, además de una agenda paralela que lleva el festival a museos, mercados y plazas.

Y mientras los fans llenan ya las calles de Viena con banderas y canciones, la ciudad se prepara también para las protestas previstas durante la semana del festival.

La policía vienesa espera "bloqueos y acciones disruptivas, especialmente el día de la final", tanto de concentraciones autorizadas como no autorizadas, en protesta por la participación de Israel.

Las principales están programadas para los días 15 y 16 de mayo, bajo el lema 'Ningún escenario para el genocidio'.

Por ahora, quince plataformas de apuestas coinciden en señalar como favoritos al dúo finlandés formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen y su canción 'Liekinheitin', con una probabilidad de ganar del 34 %, muy por delante de Grecia, que va segunda con un 14 %.

FUENTE: EFE

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