Blake Lively se siente victoriosa tras acuerdo con Justin Baldoni

La actriz Blake Lively llega a la Gala Met 2026 que celebra el "Arte del Vestuario" en el Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, el 4 de mayo de 2026.

MIAMI.- Luego de confirmarse que Blake Lively llegó a una resolución legal con Justin Baldoni y Wayfarer Studios, a través de un comunicado los abogados de la modelo y actriz han aseverado que este paso es considerado una gran victoria, informó People.

“Este acuerdo representa una victoria rotunda para Blake Lively”, reza el mensaje expuesto por el equipo legal de Lively este jueves 7 de mayo, fecha en la que se registró la presentación de un Aviso de Acuerdo y Estipulación ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Por su parte, Bryan Freedman, representante de Wayfarer y Baldoni, también aseveró que sus clientes fueron los verdaderos triunfadores, insinuando que no había manera de que Blake pudiera ganar el juicio.

"Seamos claros, esta es una victoria total para las partes de Wayfarer. El tribunal ya había desestimado 10 de las 13 demandas de la Sra. Lively, incluyendo todas las demandas por acoso sexual, todas las demandas por difamación y todas las demandas contra los demandados individualmente. La Sra. Lively desistió voluntariamente del resto. En nuestra opinión, llegaron a un acuerdo porque sabían que iban a perder en los tribunales. Lo único que queda pendiente es una solicitud de honorarios basada en una cuestión muy específica que ha estado en manos del tribunal desde septiembre de 2025", manifestó Freedman.

Acuerdo

El 4 de mayo, los equipos legales de Lively y Baldoni confirmaron que habían llegado a un acuerdo para poner fin a la disputa relacionada con la película que protagonizaron.

"El acuerdo extrajudicial, revisado por People, establece que Lively aún puede reclamar honorarios legales y daños y perjuicios contra Baldoni y las partes de Wayfarer, cuya contrademanda por difamación de 400 millones de dólares contra Lively fue desestimada por el juez Lewis J. Liman en junio", reseñó la revista.

Asimismo, el acuerdo de conciliación establece que Lively podría reclamar los honorarios y daños y perjuicios conforme al artículo 47.1 del Código Civil de California, ley que protege a quienes denuncian acoso o discriminación sexual de demandas por difamación en represalia.

Tras el acuerdo, Baldoni y las partes de Wayfarer renunciaron irrevocablemente a cualquier apelación.