Aseguran que Kim Kardashian considera pedir la custodia total de sus hijos

Específicamente, North participó en la canción Lonely Roads Still Go to Sunshine, pieza que incluye una conversación telefónica entre Diddy y Kanye. Sin embargo, Kim se había opuesto a que la niña fuera parte del proyecto.

En el divorcio se estableció que si ocurría un desacuerdo entre las partes sobre el cuidado de los niños, primero debían acudir a un juez en privado para tratar de conciliar, y así fue.

"Kim estuvo presente en la mediación con su abogada, Disso Queen Laura Wasser, y el abogado de él, Patrick DeCarolis , y llegaron a un acuerdo. North no participaría en ninguna versión de la canción si se publicaba", reseñó el medio.

Respuesta de Kanye West

No obstante, Kanye publicó la canción y compartió en X lo que muchos han interpretado como un mensaje para Kardashian: "EL HOMBRE TOMA LA DECISIÓN FINAL".

Aunque Kim ha promovido que sus hijos no pierdan el contacto con su padre, la acción del rapero indica que no tiene intención de respetar los pactos, por lo que ella está dispuesta a llevar el caso a tribunales.

"Kanye rara vez ve a sus hijos, así que la custodia física no es un problema. De hecho, Kim quiere que sus hijos tengan una relación con su padre y casi siempre lo ha facilitado. Una excepción reciente... cuando Kanye organizó un evento donde instó a los participantes a usar camisetas con esvásticas. A ella no le pareció apropiado que sus hijos asistieran a ese evento. En cuanto a la custodia legal, no participa mucho en la toma de decisiones, pero aun así, Kanye ha dejado claro que no va a seguir las reglas", agregó TMZ.